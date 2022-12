Bankomati na Hrvaškem zaradi uvedbe evra nekaj časa ne bodo delovali

Ker v obdobju prilagoditve ne bodo na voljo vsi bankomati, banke na Hrvaškem med 15. decembrom in 15. januarjem ne bodo zaračunavale provizije za dvig gotovine na bankomatih drugih bank.

Po trenutnih načrtih bo na zadnji dan letošnjega leta na voljo 1300 bankomatov, ki bodo izplačevali gotovino v kunah, od 1. januarja naslednje leto pa bo 2700 bankomatov izplačevalo gotovino v evrih. V HUB pričakujejo, da bodo vsi bankomati delovali najpozneje do 15. januarja.

Do konca decembra bodo delovanje bankomatov, ki so v lasti bank, postopno in občasno ustavljali, da bi jih lahko prilagodili na izplačevanje gotovine v evrih od 1. januarja 2023.

Prilagoditev bankomatov je sicer eden od najzahtevnejših elementov postopka uvedbe evra. Prilagoditi morajo nekaj več kot 40.000 bankomatskih kaset za nove dimenzije evrskih bankovcev, ki so drugačni od kunskih bankovcev. Poleg tega morajo prilagoditi tudi programsko opremo na vsakem bankomatu, so še sporočili iz HUB.

Prve tri mesece naslednjega leta bodo v bankomatih na voljo samo bankovci po deset in 20 evrov. 1. aprila bodo banke uvedle tudi bankovce za 50 evrov, bankovci za 100 evrov pa bodo redki in bodo na voljo tam, kjer bodo banke ocenile, da je to potrebno, je poročala hrvaška nacionalna televizija HRT.

Celoten postopek uvedbe evra sicer poteka v treh fazah. Prva faza, ki se je začela septembra, je prikazovanje dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju 7,53450 kune za en evro.

Druga faza se bo začela 1. januarja 2023 z uvedbo evra in bo trajala do 14. januarja. Kupci bodo storitve in izdelke v tem obdobju lahko plačevali v evrih ali kunah, trgovci pa jim bodo tudi takrat, ko bodo plačilo izvedli v kunah, morali vrniti evre.

Tretja faza uvedbe evra se bo začela 15. januarja 2023, ko bo evro postala edina uradna plačilna valuta.