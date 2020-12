Kam je izginilo za 50 milijard bankovcev? Britanski poslanci pozvali k preiskavi

Odbor za javne finance britanskega parlamenta opozarja na "pogrešanih" 50 milijard funtov (dobrih 55 milijard evrov) v bankovcih - gre za denar, ki ni shranjen na primer na varčevalnih računih, lahko pa bi se nahajal v tujini, lahko ga ljudje hranijo doma... Pozvali so britansko centralno banko (Bank of England) naj razišče, kje so pogrešani bankovci.

"Denar je nekje shranjen, a centralna banka ne ve kje in zakaj, in očitno je to tudi ne zanima,"je po poročanju CNN dejala predsednica odbora Meg Hillier. Dodaja, da banka enostavno ne zna podati prepričljivega razloga, ki bi pojasnil, zakaj povpraševanje po bankovcih narašča.