Bankrot kriptoborze FTX, izvršni direktor odstopil

Iz družbe FTX Group so sporočili, da so vložili predlog za stečajni postopek po poglavju 11 ter začeli "urejen postopek pregleda in unovčenja sredstev v korist vseh globalnih deležnikov". Poglavje 11 je ameriški mehanizem, ki podjetju omogoča, da pod nadzorom sodišča prestrukturira svoje dolgove in hkrati nadaljuje poslovanje, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Bankmana-Frieda je na čelu družbe že zamenjal John J. Ray. Ta je v sporočilu za javnost ocenil, da bo stečajni postopek po poglavju 11 skupini omogočil, da oceni svoj položaj. "Zainteresirane strani morajo razumeti, da so se dogodki odvijali hitro in da je nova ekipa začela delati šele pred kratkim," je opozoril.