Bankrotirani Jones trdi, da mu želijo vzeti še mačko

Jonesova žena je v četrtek objavila nenavaden videoposnetek, v katerem se njen mož pritožuje nad odnosom oblasti do hišnega ljubljenčka.

V videoposnetku je Jones povedal, da se je prejšnji dan udeležil zaslišanja o stečaju z uradniki pravosodnega ministrstva, kjer so porabili del triurnega zaslišanja tudi za to, da so govorili o njegovi mački.

"To je Mushu," je rekel Jones in stiskal žival v naročju. Ocenil je, da je dveletna mačka vredna skoraj 2000 evrov.

"Bili so zelo resni glede mačke in njene vrednosti in morda bodo želeli mačko za družine Sandy Hook," je dejal.

Po njegovem gre za nadlegovanje.