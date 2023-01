Bankrotirani kripto velikan 'našel' več kot 4,6 milijarde evrov

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo nekdanjega milijarderja obtožuje goljufije in kršenja zakonov o financiranju političnih kampanj. Če bo obsojen, mu grozi do 115 let zapora. Domneva se namreč, da je uporabil vplačila strank podjetja FTX za podporo svojemu drugemu podjetju Alameda Research, da je kupil številne nepremičnine in podpiral mnoge politične kampanje, je poročal Sky News.

Malo po tem, ko je FTX bankrotiral, se je Bankman-Fried aktivno pojavljal v medijih, v katerih je priznal napake pri vodenju kripto borze, vendar vedno zanikal, da je šlo za goljufijo.

30-letnik se je pred sodnikom Lewisom Kaplanom na sodišču na Manhattnu izrekel za nedolžnega. Bankman-Fried, ki je FTX ustanovil leta 2019, je bil ena najbolj odmevnih osebnosti v industriji kriptovalut, znan po svojih političnih povezavah, podpori slavnih in reševanju drugih podjetij v težavah.