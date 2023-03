Bankrotirani kriptovelikan želi v priporu uporabljati telefon na preklop

Predlog odvetniške ekipe je sicer prišel ravno v času, ko sodnik odloča, kako bi poostrili nadzor nad Bankmanom Friedom v priporu. Sodstvo je namreč zaskrbljeno, da bi nekdanji milijarder z elektronskimi napravami komuniciral na načine, ki jih nato ne bi mogli izslediti.

Odvetniška ekipa predlaga, da bi bile funkcije na telefonu omejene na SMS-sporočila in glasovne klice. Dobil naj bi tudi prenosni računalnik, prek katerega bi lahko dostopal do vnaprej določenih strani.

Tožilci so mu prejšnji teden namreč očitali, da je v priporu prek zasebnega omrežja dostopal do interneta, januarja pa naj bi prek ene od aplikacij glavnemu svetovalcu družbe FTX poslal šifrirano sporočilo. Tožilci menijo, da želi Bankman Fried vplivati na priče. Bankman Fried se je sicer izrekel za nedolžnega in zavrača obtožbe, da je ogoljufal vlagatelje in stranke borze FTX.