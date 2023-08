Bankrotirani kripto velikan tarna nad razmerami v zaporu: 'Živi od kruha in vode'

Na očitke se je odzvala tudi sodnica Sarah Netburn , ki je obljubila, da bo od upravljavca zapora, ameriškega pravosodnega ministrstva, zahtevala, naj stranki zagotovijo potrebna zdravila. Iz zapora pa so odgovorili, da zapornikom nudijo ustrezno zdravstveno oskrbo in zdrave ter tople obroke.

Propadel kriptoimperij

Leta 2019 ustanovljeni FTX je hitro postal ena največjih svetovnih borz za digitalne valute. Vendar je Bankman-Friedov kriptoimperij v začetku novembra nenadoma propadel, ko so stranke množično umaknile vloge zaradi poročil, ki so postavljala pod vprašaj nekatere njegove finančne poteze.

Denar vlagateljev porabljal za nakup nepremičnin

Bankmana-Frieda so lani aretirali na Bahamih na podlagi ameriške tiralice, in sicer po obtožnici, da je prevaral vlagatelje in izropal pologe svojih strank na kripto borzi FTX. Bankman-Fried je obtožen, da je z denarjem, nezakonito odvzetim strankam FTX, omogočil trgovanje v družbi Alameda. Denar naj bi zapravljal za nepremičnine in ameriške politike.

Priznal je, da je FTX neustrezno upravljal tveganja, vendar je zanikal krajo sredstev svojih strankam.