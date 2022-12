Banksy bo Ukrajini pomagal s porisanimi škatlami za pico

Kot je še dejal, bo vsako izmed kopij krasila zaporedna številka, dodal jim bo tudi svoj podpis. Pri vsaki bodo nekoliko drugačne tudi mišje praske. Znesek ene se bo gibal okoli 5800 evrov, skupna prodajna cena bo torej presegla pol milijona evrov. Zbrani denar bo nato nakazal mednarodni humanitarni organizaciji Legacy of War Foundation.

"V Ukrajini sem videl njihovo ekipo na terenu, kako zagotavljajo zdravniško oskrbo, grelce, svežo vodo in prijazen nasmeh pretresenim ljudem pred bombardirano stavbo," je pojasnil odločitev, na katero so se že odzvali tudi pri humanitarni organizaciji. "S sredstvi od prodaje bomo nemudoma nakupili nova ambulantna in druga vozila," je povedal direktor Giles Duley. Kot je kasneje dodal, jih bodo usmerili v Donbas, kjer jih nujno potrebujejo za evakuacijo starejših, poškodovanih in umrlih.

Kot je še povedal, bo denar pomagal tudi pri obnovi močno poškodovane energetske infrastrukture, zaradi katere je še vedno več milijonov Ukrajincev (občasno) brez električne energije.