Banksyjev predelani Monet prodan za 8.360.490 evrov

Delo, v katerem je Banksy idilične Monetove ribnike z lokvanji spremenil v onesnažene mlakuže, polne odpadkov, značilnih za sodoben potrošniški svet, je nastalo leta 2005 in je del serije, imenovane Crude Oil oziroma surova nafta. V njej se ni poigral le s francoskim impresionističnim mojstrom Monetom, ampak tudi z drugimi priznanimi slikarji. Van Goghove sončnice so na njegovi sliki ovenele, mrtve, Warholovi Marilyn Monroe je dal obraz Kate Moss ...

Strokovnjaki pri dražbeni hiši Sotheby's so pričakovali, da bo cena naraščala do nekje pet milijonov evrov, a se je že kmalu izkazalo, da bo šla višje. Za sliko se je namreč kar devet minut potegovalo pet potencialnih kupcev.

Ko je na novo narisal Moneta, se je Banksy, ki ponavadi opozarja na socialne krivice, postavil na stran narave. Opozoril je, da sodobna družba zanemarja okolje na račun ekscesnega potrošništva, je pomen slike pojasnil vodja evropskega oddelka za moderno umetnost pri Sotheby'su Alex Branczik.

Ne glede na visoko ceno, je Banksyjeva slika še daleč od tistih, ki jih dosegajo dela izvirnega avtorja. Pred osmimi leti so tako Monetove lokvanje na dražbi prodali za 36,3 milijona evrov, podobo senene kope v sončnem zahodu, njegovo najdražjo sliko, pa so prodali za 68,8 milijona evrov. V resnici pa večina njegovih najbolj znanih del ni naprodaj. Neprecenljiva so in na srečo večine, ki si jih nikoli ne bi mogla kupiti, razstavljene v galerijah.