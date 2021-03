'Bannonova' šola se bo morala izseliti iz italijanske kartuzije

Načrti nekdanjega Trumpovega svetovalca Bannona, da v Italiji ustanovi politično "gladiatorsko" akademijo, so očitno splavali po vodi. Spor se vleče že več let. Zdaj pa je italijanski državni svet odločil, da se mora Inštitut izseliti iz 800 let starega samostana.

Kartuzija Trisulti FOTO: Profimedia "Državni svet je odločil. Privrženci Bannona morajo zapustiti čudovito kartuzijo Trisulti,"je za italijanske medije dejal Nicola Fratoianni, italijanski poslanec in sekretar stranke Sinistra Italiana (italijanska levica). "Zdaj bodo lahko odšli v kakšno Trumpovo letovišče," je dodal. Fratoianni je ustanovitev šole pod pokroviteljstvom Stevea Bannona večkrat problematiziral v parlamentarnih vprašanjih in se tudi udeležil protestov lokalne skupnosti proti odločitvi, da bo sedež šole v kartuzijanskem samostanu iz 13. stoletja. Bannon je skrajno konservativno katoliško akademijo opisal kot "napol srednjeveški univerzitetni kampus, napol gladiatorska šola za kulturne vojščake". Na tej politični, zahodno judovsko-krščanski akademiji naj bi mlade nacionaliste poučevali politične, teološke, filozofske in zgodovinske predmete. Sodni postopki glede dovoljenja za ustanovitev Bannonove šole v italijanskem samostanu se vlečejo že več let. Kartuzija, ki leži v kraju Collepardo v notranjosti Italije, je od leta 1873 nacionalni spomenik. Leta 2018 je koncesijo za najem opuščene kartuzije dobil Inštitut Dignitatis Humanae (DHI), ki ga vodi Britanec Benjamin Harnwell. Idejni vodja šole je nekdanji Trumpov glavni strateg in svetovalec Steve Bannon. Steve Bannon FOTO: Profimedia Inštitut je samostan sprva dobil v najem za 19 let, vendar je nato konec 2019 italijansko ministrstvo za kulturo naznanilo prekinitev koncesije, saj da DHI v nasprotju z navedbami v vlogi ni izpolnjeval pogojev za najem tega zgodovinskega objekta nacionalnega pomena. Ustanovitev politične akademije v samostanu je bila namreč v nasprotju z določili najemne pogodbe, poleg tega so ugotovili, da naj bi bili nekateri dokumenti ob prijavi ponarejeni, pregled prostorov pa naj bi pokazal pomanjkljivosti pri vzdrževanju stavbe. S prekinitvijo koncesije je ministrstvo zahtevalo tudi deložacijo v 10 dneh, vendar pa se je Inštitut pritožil na obe zahtevi, češ da gre za politično motivirano odločitev. Lani je nato upravno sodišče zaradi postopkovne napake odločilo, da razveljavi odločitev ministrstva. Inštitut je tako še naprej obratoval v omenjenem samostanu. Do danes, ko je državni svet sprejel odločitev, da mora Inštitut zapustiti prostore. Benjamin Harnwell FOTO: Profimedia Harnwell je za Reuters potrdil, da so seznanjeni z odločitvijo, vendar pa je ni želel komentirati. Dejal je, da njihovi odvetniki odločitev še preučujejo. Med Trumpovim mandatom so projekt ustanovitve 'Bannonovega' Inštituta v Italiji podpirali populistični desničarski politiki, med drugim tudi nekdanji notranji minister Matteo Salvini. Vendar pa je Inštitut v zadnjih letih izgubil podporo nekaterih ključnih rimokatoliških konservativcev, med drugim tudi ameriškega kardinala Raymonda Burkeja, ki je bil nekoč celo častni predsednik Inštituta. Steve Bannon je bil lani v ZDA aretiran, ker naj bi donatorje ogoljufal z akcijo zbiranja sredstev za izgradnjo zidu na ameriško-mehiški meji. Sojenje bi moralo biti letos, a ga je Trump le nekaj ur pred iztekom mandata pomilostil.