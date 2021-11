Bannon se je izrekel za nedolžnega

Odvetnik Evan Corcoran je sodniku Carlu Nicholsu pojasnil, da je Steve Bannon upošteval navodilo nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa , da mu ni treba na zaslišanje v kongres. Trump skuša uveljaviti tako imenovani izvršni privilegij, po katerem lahko predsednik ZDA prikriva podatke pred javnostjo, vendar pa je doslej veljalo, da se lahko na to sklicuje le predsednik, ki je na položaju.

Trumpovi privrženci so 6. januarja napadli kongres, da preprečijo formalno potrditev zmage demokrata Joeja Bidna na predsedniških volitvah novembra lani. Bannon je v svoji oddaji dan pred napadom dejal, da bo jutri v Washingtonu izbruhnil cel hudič, kongresni preiskovalni odbor pa želi izvedeti, kaj je s tem mislil oziroma ali je vedel kaj, česar drugi niso.

Bannon se je v ponedeljek predal policiji, ki ga je privedla na sodišče, do sojenja pa je bil izpuščen na prostost. Tožilka Amanda Vaughn je sodniku povedala, da je vladna stran pripravljena na hiter začetek sojenja in lahko svoje dokaze deli z Bannonom takoj. Gre za okrog 200 strani dokumentov o dopisovanju Bannona s Trumpovimi odvetniki in kongresnim odborom.

Corcoran je dejal, da gre za poenostavitev in je primer precej bolj zapleten, ker gre za pomembna ustavna vprašanja. Poleg tega morajo še najti priče v Bannonovo korist in bi potrebovali več časa. Sodnik tako ni določil datuma začetka sojenja in je razpisal novo zaslišanje za 7. december.

Bannonu v primeru obsodbe grozita do dve leti zapora in denarna kazen do 100.000 dolarjev (okoli 88.000 evrov).