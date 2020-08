Bannonu, ki je donatorje ogoljufal za milijone, bodo sodili prihodnje leto

Bannonovi soobtoženci, Brian Kolfage, ki je organiziral kampanjo "Zgradimo zid", Andrew Badolatoin Timothy Shea, so se o obtožbi goljufije in pranja denarja izrekli za nedolžne. Četverica se je v ponedeljek, sicer na daljavo, prvič pojavila pred ameriško okrožno sodnico Analiso Torres.

Bannon, ki je bil v Beli hiši glavni strateg predsednika Donalda Trumpa, se je v začetku tega meseca ponovno izrekel za nedolžnega. Izpuščen je bil z obveznico v višini okoli 4 milijonov evrov (5 milijonov dolarjev), prav tako je moral predati svoj potni list.

Donatorje v lažni kampanji ogoljufali za 20 milijonov evrov

Zvezni tožilci v južnem okrožju New Yorka so 20. avgusta sporočili, da so bili Bannon, Kolfage, Badolato in Shea obtoženi, da so donatorje v kampanji zbiranja sredstev ogoljufali za več kot 20 milijonov evrov. Denar zasebnikov so zbirali pod pretvezo, da bodo zgradili zid ob meji z Mehiko.

V skladu z obtožnico je bilo donatorjem kampanje "Zgradimo zid" večkrat zagotovljeno, da bo ves zbran denar namenjen financiranju gradnje obmejnega zidu, vendar se je izkazalo, da so bile trditve lažne. Namesto tega so tožilci moške obtožili, da so izkoristili shemo, Bannon pa je od kampanje prejel skoraj milijon evrov. V skladu z obtožnico je Kolfage prek podviga prejel več kot 290.000 evrov.

Tožilci trdijo, da so štirje moški, da bi prikrili prejem denarja, tega preusmerjali prek neprofitne organizacije, ki jo je nadzoroval Bannon, in podjetja, ki ga nadzoruje Shea.