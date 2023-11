Banožić nima notranjih krvavitev, operacije ne bo potreboval

Po včerajšnji prometni nesreči je Banožič hospitaliziran, in sicer s hujšimi poškodbami, a so zdravniki potrdili, da ni notranjih krvavitev, prav tako pa ne bo potrebna operacija, poroča hrvaški Index. Po neuradnih informacijah, ki jih objavlja RTL, Banožićev izvid krvi in urina kaže, da ni bil pod vplivom alkohola, uradnih podatkov o rezultatih izvidov pa še ni.

Kot kaže, se je Banožić odpravljal na lov, ko je začel prehitevati tovornjak pred seboj. V tem trenutku je po nasprotnem pasu pripeljal 40-letnik s kombijem in trčil vanj. Nesreča se je zgodila ob 6.15, na izvozu iz Vinkovcev v smeri Županje. Banožića so najprej sprejeli v bolnišnico Vinkovac, nato pa premestili v bolnišnico Osijek. Trenutno je na intenzivni negi in ima poškodbe možganov, prsnega koša in okončin, a njegovo življenje ni ogroženo.