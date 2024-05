Banožić: Nisem pil, na alkotestu se bil pozitiven zaradi razkuževanja

Banožić, ki se je za nekaj časa umaknil iz javnega življenja, pravi, da je bilo v javnosti objavljenih veliko neresničnih informacij ter da zaradi nesreče tudi sam trpi. "Poškodb je bilo veliko. Lahko rečem, da sem imel desno nogo zlomljeno na treh mestih, sedem, osem reber, voda v pljučih, ključnica na ramenskem delu. Imel sem okoli 20 poškodb na obrazu. Tudi udarec s hrbtne strani je povzročil poškodbo možganov. Medicinsko osebje, ki je bilo tam, je odreagiralo pravočasno. Še vedno sem na terapiji in verjamem, da se bo vse postavilo na svoje mesto."

Natančno se spominja trenutka nesreče. Kot pravi, se je tisti dan odpravljal na tradicionalni lov. "Vozil sem v smeri Županije, za tovornjakom, ki se je nahajal kakšnih 100 metrov pred menoj. Na nasprotnem pasu se je pojavil bel kombi, ki se je v nekem trenutku z zadnjim delom znašel na mojem pasu. Ali se je to zgodilo zaradi zaviranja ali česa drugega, ne vem. V tistem trenutku sem poskušal zavirati, zato se je zgodilo, kar se je. Ni bilo frontalnega trčenja, ampak bočno. Pustimo, da fizika to pojasnil, na tem mestu ne bi želel biti prometni strokovnjak. Vendar do zadnjega trenutka sem se poskušal izogniti trčenju."

Banožić vztraja, da je zaviral in ni prehiteval tovornjaka ter da je na nasprotni pas zavil, ker se je želel umakniti vozilu, ki je zavilo na desni pas. Pričakuje, da bodo izvedenci potrdili njegove navedbe. "Zaviraš, avto pa se premika. In tovornjak je bil pred nami. Od stroke pričakujem, da dokaže točno to, kar se je zgodilo, torej da zavorna sled kaže, da nisem prehiteval, ker če prehitevaš, potem ne zaviraš."

Nekdanji obrambni minister je dejal, da se je na pot odpravil z zasebnim avtomobilom in brez voznika ter varnostnika, saj je šlo za zasebno opravilo. "Na lov sem odšel s svojim avtomobilom, ker za takšne namene nikoli nisem želel uporabljati službene lastnine."