Bao Li upihnil peto svečko, obiskovalci napolnili živalski vrt

Na stotine navdušencev, rojstnodnevna torta in slavljenec, ki je pozornost ukradel vsem. V washingtonskem živalskem vrtu je pet let dopolnil orjaški panda Bao Li, ki velja za enega najbolj priljubljenih prebivalcev mesta. Med korenčki, bambusom in pesmijo "Vse najboljše" pa že krožijo tudi namigi o njegovi prihodnosti in morebitni pandji romanci.