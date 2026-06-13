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Podpora Bosni v brooklynskem baru

New York, 13. 06. 2026 20.30 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Tadeja Lampret
Bosna bih ziggy

Po prvih tekmah na svetovnem nogometnem prvenstvu kljub odmevnim težavam – predvsem zaradi viz in astronomskih cen vstopnic – v ospredje stopa tudi nogomet. Ameriške navijače je s prepričljivo zmago nad Paragvajem razveselila domača ekipa, prvič je ob navdušeni podpori na zelenico stopilo tudi moštvo Bosne. Da bi navijači, ki si ne morejo privoščiti vstopnic, lahko uživali v nogometu, v mnogih mestih organizirajo skupinske oglede na prostem, zaslužek pa si obetajo tudi številne restavracije, ki imajo televizijske zaslone.

BIH SP v nogometu brooklyn navijači ziggy

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