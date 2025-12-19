Naslovnica
Tujina

Bar z bazenom žogic navdušuje odrasle

London, 19. 12. 2025

Avtor:
Tisa Stergel
Bar z bazenom žogic

Ker življenje teče prehitro in ima dan premalo ur, je še toliko bolj pomembno, da najdemo čas za sprostitev in uživamo v majhnih in preprostih stvareh. Eden od barov v Londonu odrasle vabi v ogromen bazen z žogicami, podoben tistim, v katere tako radi skačejo otroci v igralnicah. Zdaj lahko tudi malo starejši preverijo, zakaj je v žogicah tako zabavno, čeprav se nam na prvo žogo morda ne zdi tako. A očitno je, saj je bar postal pravi hit.

