Barack Obama objavil seznam 60-ih aktivistov za boljši jutri, med njimi tudi Nika Kovač

Že lani je bila Nika Kovač , direktorica Inštituta 8. marec del elitnega razreda fundacije Baracka Obame 40 bodočih evropskih voditeljev, kjer se je učila od ljudi iz ameriške administracije in se povezovala z najbolj prodornimi aktivisti, pri čemer se je tudi srečala z bivšim bivšim predsednikom ZDA. Ko je Obama pred dobrima dvema tednoma dopolnil 60 let, pa jo je uvrstil še med 60 svetovnih snovalcev družbenih sprememb.

"Ta potrditev pomeni, da delaš nekaj , kar je vidno. Pomeni to, da sem dobila prijatelje iz cele Evrope. Prijatelje, ki jih lahko sprašujem o njihovih projektih. In predvsem, da se spet učim vzpostaviti kritično mišljenje - tudi do samih delovanj ameriške administracije," pojasnjuje Kovačeva.

Pri Obami so opazili zlasti njeno akcijo s peticijo "samo ja pomeni ja," ki jo je politika po pritisku javnosti naposled tudi uzakonila. In tudi široko mobilizacijo ljudi na referendumu o vodah, kjer so volivci plebiscitarno zavrnili zakon Andreja Vizjaka.

In kako Kovačeva ocenjuje kampanje o cepljenju?

Oborožena z novim znanjem in poznanstvi v tujini pa ima Kovačeva tudi luciden pogled na najbolj aktualno domačo kampanjo - kako državljane prepričati, naj se cepijo. "Osebna pričevanja tistih, ki so nekaj doživeli, ki so nekaj dali čez pogosto zbujajo solidarnost in zbujajo razumevanje. In kar jaz pri cepljenju pogrešam, so osebne izpovedi tistih ljudi, ki so preboleli korono pa jim je žal, da niso bili cepljeni. Kar mene iritira je tudi to, da tisti, ki so za cepljenje, v resnici zastrahujejo in se norčujejo iz tistih, ki se tega bojijo. Ko je v igri strah, s tem pristopom ne dosežemo ničesar," pravi.

Tako v kratek in brezplačen nasvet aktualni oblasti. Sicer pa je njena uvrstitev med Obamove voditelje lahko tudi velik politični kapital. Zlasti pred supervolilnim letom, ko bomo imeli v Sloveniji kar trojne volitve - bo torej morda šla v politiko? "Ne, absolutno ne. Nika Kovač se odpravlja v tujino, tako, da me ne bo na nobeni listi," še odgovarja.

Pri čemer pa naša sogovornica opaža tudi, da najbolj prodorni tuji umi še kako poznajo situacijo v Sloveniji in jo razumejo kot vse manj napredno državo.