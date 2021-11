V ponedeljek točno opolnoči – ob 5. uri zjutraj po srednjeevropskem času – je majhen karibski otok Barbados postal republika. Ob tem prelomnem dogodku so na Trgu herojev v Bridgetownu spustili britansko kraljevo zastavo in izobesili predsedniško.

Dogodka ob prehodu otoka rajskih plaž in ruma iz monarhije v republiko se je udeležil tudi princ Charles, britanski prestolonaslednik. Po velikem slavju z glasbeno-scenskim programom, ki so ga dopolnjevali govori v čast konca kolonializma, je Sandra Mason v stavbi parlamenta prisegla kot prva predsednica Barbadosa.

72-letna pravnica in diplomatka je bila oktobra izvoljena za prvo predsednico Barbadosa in bo v torek uradno zamenjala Elizabeto II. na čelu države, ki šteje okoli 287.000 prebivalcev in leži v najvzhodnejšem delu Karibov.

Glasbeno zvezdnico Rihanno so ob praznovanju razglasitve republike v njenem rojstnem mestu Bridgetown razglasili za narodno junakinjo. Čestitala ji je tudi premierka Mia Mottley.