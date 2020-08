Barbarski turistki grozi do 3000 evrov kazni

Italijanska policija išče žensko, ki je v arheološkem najdišču Pompeji kršila pravila za obiskovalce, ko je preplezala antično stavbo, da se je tam slikala s telefonom. Turistko je ujel drug obiskovalec, ki jo je fotografiral, kako je stala na strehi glavnega kopališča. Fotografija nepremišljene turistke je hitro zaokrožila po spletu in italijanskih medijih, kjer je sprožila zgražanje in ogorčenje.

"Žalostno dejanje" pravi generalni direktor Arheološkega parka Pompeji Massimo Osanna, ki bo s 1. septembrom prevzel vodstvo direktorata za muzeje Ministrstva za kulturno dediščino in dejavnosti ter turizem. "Necivilizirano in nevarno dejanje", ne samo za spomenik, ampak tudi za turiste, pojasnjuje.

Mlada obiskovalka v rdečih kratkih hlačah, črnem topu in s klobukom, se je fotografirala na (krhki) strehi rimske stavbe, da bi v ozadju fotografirala razvaline. Zgradba, ki ni primerna za težo osebe, je del starodavne zgradbe, ki so jo ponovno odprli za obiskovalce novembra.

Arheološki park Pompeji je žensko označil za neodgovorno, njeno obnašanje pa je po njihovem mnenju barbarsko, nevarno in zaničevanja vredno. Iz parka so še sporočili, da poskušajo identificirati žensko, ki ji po zakonu grozi zapor od treh mesecev do leta dni in globa od tisoč do tri tisoč evrov.

Antično mesto Pompeji je izbruh Vezuva uničil leta 79. Arheološki park Pompeji je danes takoj za rimskim Kolosejem druga najbolj obiskana turistična znamenitost v Italiji. Letno v njem naštejejo okoli 3,6 milijona obiskovalcev.