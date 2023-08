Če spremljamo popularne medije se zdi, da se to poletje ljudje vsega sveta delijo na dve veliki skupini. Tiste, ki so ali še bodo šli v kino gledat film Barbie, in tiste, ki si bodo ogledali Oppenheimerja. Splet je fenomen poimenoval Barbenheimer. V kolikšni meri pa gre pri tem za kulturni fenomen in v kolikšni zgolj za marketinški trik? Poznavalci pravijo, da se v Hollywoodu morda dogaja nekaj zgodovinskega.