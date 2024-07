Barcelona odganja turiste, København jih nagrajuje

Nacionalna turistična organizacija je celo uvedla program za spodbujanje podnebju prijaznega in trajnostnega vedenja. Že od danes naprej nagrajujejo tiste, ki se bodo odločili za vožnjo s kolesom, uporabo javnega prevoza ali za delo, kot sta vrtnarjenje ali pobiranje smeti v pristanišču in mestnih parkih.

Ljudje, ki bodo v izbrane lokale prišli s svojo skodelico za kavo za večkratno uporabo, bodo lahko dobili brezplačen napitek, druge ugodnosti pa vključujejo še brezplačen koktejl v določenih barih ali dodaten brezplačen čas na umetnih smučiščih, piše Guardian.

"Vse naše odločitve vplivajo na okolje, zakaj torej ne bi sprejemali zavestnih odločitev, ki koristijo nam vsem, in bili za to še nagrajeni," pravijo organizatorji projekta CopenPay. Mikkel Aarø-Hansen iz uradnega turističnega združenja Čudoviti København upa tudi, da bo ta zamisel postala navdih za druga mesta, ki iščejo izvedljiv način za vzpostavitev bolj vzajemno koristnih in manj obremenjujočih odnosov med turisti in lokalnimi prebivalci. "Zagotoviti moramo, da turizem ne bo breme za okolje, temveč bo postal gonilna sila pozitivnih sprememb."

Temeljni cilj projekta je, da potovanja postanejo bolj trajnostna. "Želimo, da bi obiskovalci sprejemali bolj ozaveščene in podnebju prijazne odločitve ter tako pridobili bolj koristno potovalno izkušnjo," je dodal Aarø-Hansen.

Barcelona sicer ni edina priljubljena turistična destinacija, ki se je znašla v stiski zaradi preobremenjenosti in kjer so domačini sprejeli precej drastične ukrepe, da bi omejili turistični naval. Tudi v Benetkah so za enodnevne turiste uvedli nov dnevni davek v višini pet evrov, nedavno pa so bili turisti v Dubrovniku pozvani, naj ne uporabljajo kovčkov na kolesih ali naj jih vsaj dvignejo zaradi kakofonije, ki jo povzročajo, ko jih vlečejo po tlakovanih uličicah.