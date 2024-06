Barcelona bo prepovedala oddajanje več kot 10 tisoč turističnih stanovanj

V zadnjih desetih letih so cene najemnin v Barceloni poskočile za 68 odstotkov, kar je iz mesta izrinilo številne domačine, predvsem mlade. Tudi cene hiš so se dvignile za skoraj 40 odstotkov.

Župan mesta Jaume Collboni je naznanil, da bodo v Barceloni do novembra 2028 prekinili dovoljenja več kot 10.100 stanovanjem, ki jih lastniki turistom oddajajo za kratkoročni najem. "Stanovanja so naša največja težava," je priznal Collboni. Predlog pomeni, da bodo z letom 2029 turistična stanovanja iz Barcelone izginila, če le ne bo dodatnih ovir. Več kot 10 tisoč stanovanj naj bi tako bilo na voljo za najem prebivalcem mesta ali pa bodo prodana na trgu.

Na drugi strani bi poteza koristila hotelom, vendar je skrajno leva stranka, ki je v Barceloni vladala med letoma 2015 in 2023, gradnjo novih hotelov prepovedala. Trenutni župan, prav tako del leve politične struje, je sicer nakazal, da bi omejitev lahko sprostili. V mestu v zadnjih letih niso dovolili niti gradnje novih turističnih namestitev, 9700 nezakonitih turističnih stanovanj pa so umaknili s trga za turistični najem.

Dobičkonosni turistični najemi so sicer vse bolj pereča tema tudi drugod po Evropi, saj je vse več lokalnih prebivalcev zaradi visokih cen izrinjenih s trga. Omejitve na tem področju so tako že sprejeli na Kanarskih otokih, v Lizboni in Berlinu. Omejitve se napovedujejo tudi pri nas, v skladu s predlogom novega zakona o gostinstvu bi lahko lastniki svoje nepremičnine na platformah, kot sta Booking in Airbnb, kratkoročno oddajali največ 30 dni na leto.