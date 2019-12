El clasico v znamenju spopadov med zamaskiranimi protestniki in policijo

Zamaskirani protestniki so na ulici v bližini stadiona postavljali in zažigali barikade in smetnjake. Spravili so se tudi na policijski kombi in podirali prometne znake. Policijo so obmetavali s kamni in steklenicami, policisti pa so se odzvali z naboji iz pene.

Razmere na ulici so se umirile, ko so ljudje po koncu tekme, ki se je končala brez zmagovalca in brez golov, začeli zapuščati stadion. Policija je iz varnostnih razlogov zaprla južne izhode s stadiona, ki vodijo na ulico, kjer so potekali spopadi, in navijače zaprosila, naj prizorišče zapustijo skozi severne izhode.

Protestniki so se na prizorišču sicer zbrali že več ur pred tekmo, več tisoč navijačev je tudi med njo na stadionu držalo transparente s pozivom Madridu, naj "sede in se pogovarja". Tekma je minila brez večjih motenj.

Tekma med španskima velikanoma bi morala v katalonski prestolnici potekati že 26. oktobra, a so jo preložili. Po sodbi nekdanjim katalonskim voditeljem, ki so jih zaradi njihove vloge v poskusu odcepitve Katalonije od Španije sredi oktobra obsodili na dolgoletne zaporne kazni, so namreč v Barceloni in celotni regiji izbruhnili množični protesti. Večkrat je na njih izbruhnilo tudi nasilje.