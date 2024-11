'Prisilna razlastitev' ali nujen ukrep? 'V stanovanju naj bi živeli, to ni posel'

OGLAS

Župan Barcelone Jaume Collboni je pred nekaj meseci oznanil, da bo do konca leta 2028 v mestu prepovedal najem turističnih apartmajev, da bi lahko znova vzpostavili lokalni stanovanjski trg. V intervjuju za britanski The Guardian je sicer zdaj priznal, da gre za zelo drastičen ukrep, a nujno potreben. "Je zelo drastičen, a mora biti, ker je situacija zelo, zelo težka. V Barceloni so tako kot tudi v drugih velikih evropskih mestih problem številka ena stanovanja," je dejal. V zadnjih 10 letih so se cene najemnin v katalonskem mestu dvignile za 68 odstotkov, strošek nakupa hiše pa za 38 odstotkov. Zaradi slabih razmer na nepremičninskem trgu so lokalni prebivalci začeli zapuščati mesto. Collboni se je zato osredotočil na podatek, da je mesto podelilo več kot 10.000 licenc, ki dovoljujejo kratkoročno oddajanje nastanitev turistom prek platform, kot je denimo Airbnb. Model množičnega turizma je koloniziral mestno središče, pravi župan, ki opozarja, da je domačinom kršena pravica do dostojnega stanovanja, saj se ta večinoma uporabljajo za gospodarsko dejavnost. Mesto, ki šteje okoli 1,7 milijona prebivalcev, se je na različne načine skušalo spopasti s stanovanjskim problemom, med drugim so že uvedli omejitve glede števila turističnih apartmajev. "Po letih smo prišli do zaključka, da delati stvari na pol ne deluje. Zelo težko je nadzirati ponudnike, ki oddajajo na črno. Veliko preprosteje in bolj jasno je reči, da v Barceloni ne bo več turističnih apartmajev," je za The Guardian komentiral Collboni.

Barcelona FOTO: Profimedia icon-expand

Leta 2028, ko se iztečejo veljavne licence, jih mestne oblasti ne mislijo več podaljšati. A zamisel ima kar nekaj omejitev. Županski mandat Collbonija se izteče leta 2027, morebitna menjava na županskem stolčku pa bi lahko pomenila tudi razveljavitev ukrepa. Prav tako regionalna zakonodaja lastnikom stanovanj dovoljuje, da zahtevajo enkratno podaljšanje licence za oddajanje za dobo petih let, če lahko dokažejo, da so v nepremičnino vložili veliko finančnih sredstev. Collboni kljub temu upa, da bo načrt uspel in da se bo na stanovanjski trg vrnilo več kot 10.000 stanovanj. Okrepil je tudi ekipo mestnih inšpektorjev, ki mesečno odkrijejo več kot 300 turističnih apartmajev, ki se oddajajo na črno. 30 inšpektorjem naj bi se v prihodnjih mesecih pridružilo še 10 novih sodelavcev. Drastični ukrepi so mnoge v mestu presenetili. "Nismo si mislili, da je tako radikalen," župana opiše Jaume Artigues iz združenja sosedov Eixample Dreta, soseske, v kateri je približno 17 odstotkov vseh zakonitih turističnih apartmajev v mestu. "Mislim, da je to zelo, zelo pogumen ukrep, saj bo to težka pravna bitka proti gospodarskim interesom tega sektorja," je komentiral za The Guardian. Artigues sicer meni, da je zastavljena časovnica za uveljavitev ukrepa predolga. Enako meni tudi Albert Freixa iz stanovanjskega sindikata Eixample, ki opozarja: "Ne moreš obljubiti nečesa za leto 2028, ko so volitve in sploh ne veš, ali boš še župan."

Poleti so se v mestu odvili številni protesti domačinov, ki so turistom sporočali, naj odidejo domov. FOTO: Profimedia icon-expand