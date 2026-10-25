Zamaskiranci plenili in uničevali trgovine, prijeli 128 ljudi

Po prvih ocenah je v izgredih, ki so se začeli včeraj ob 18. uri, sodelovalo približno 500 ljudi, poroča španska televizija Antena3.

Policija je v središče mesta napotila posebne enote, da bi vzpostavila nadzor in razgnala najbolj nasilne skupine. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo v črno oblečene protestnike s kapucami, ki razbijajo izložbe trgovin in iz njih odnašajo blago. V nekaterih primerih so posamezniki, ki so dogajanje spremljali prek spleta, takšna dejanja celo spodbujali.