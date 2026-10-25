Zamaskiranci plenili in uničevali trgovine, prijeli 128 ljudi

Po prvih ocenah je v izgredih, ki so se začeli včeraj ob 18. uri, sodelovalo približno 500 ljudi, poroča španska televizija Antena3.
Policija je v središče mesta napotila posebne enote, da bi vzpostavila nadzor in razgnala najbolj nasilne skupine. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo v črno oblečene protestnike s kapucami, ki razbijajo izložbe trgovin in iz njih odnašajo blago. V nekaterih primerih so posamezniki, ki so dogajanje spremljali prek spleta, takšna dejanja celo spodbujali.
Posnetki prikazujejo tudi kupce v veleblagovnici El Corte Inglés, ki so ostali ujeti v trgovini, potem ko je osebje spustilo varnostne rešetke, da bi preprečilo plenjenje.
Policija je na kraju aretirala 128 ljudi, med njimi je 122 moških in šest žensk. 56 odstotkov prijetih je mladoletnih.
Notranja ministrica v avtonomni skupnosti Katalonija Núria Parlon je sporočila, da je bilo sinoči v središču mesta podtaknjenih več kot 30 požarov, 14 trgovin pa je bilo tarča vandalizma ali plenjenja.
Župan Barcelone Jaume Collboni je sporočil, da razgrajanje ne bo ostalo nekaznovano. Napovedal je tudi pravne posledice za skrbnike mladoletnikov, ki so sodelovali v nemirih.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.