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Zamaskiranci plenili in uničevali trgovine, prijeli 128 ljudi

Barcelona, 25. 10. 2026 09.40 pred 38 minutami 1 min branja 16

Avtor:
M.S.
Izgredi v Barceloni

Val protestov in nasilnih izgredov je po Franciji in Italiji zajel tudi Španijo. V središču Barcelone so zamaskirani protestniki uničevali javno infrastrukturo, plenili trgovine in netili požare. Katalonska policija je prijela 128 ljudi, od tega jih je 58 odstotkov mladoletnih, poročajo španski mediji.

Po prvih ocenah je v izgredih, ki so se začeli včeraj ob 18. uri, sodelovalo približno 500 ljudi, poroča španska televizija Antena3.

Policija je v središče mesta napotila posebne enote, da bi vzpostavila nadzor in razgnala najbolj nasilne skupine. Posnetki, ki krožijo po družbenih omrežjih, prikazujejo v črno oblečene protestnike s kapucami, ki razbijajo izložbe trgovin in iz njih odnašajo blago. V nekaterih primerih so posamezniki, ki so dogajanje spremljali prek spleta, takšna dejanja celo spodbujali.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetki prikazujejo tudi kupce v veleblagovnici El Corte Inglés, ki so ostali ujeti v trgovini, potem ko je osebje spustilo varnostne rešetke, da bi preprečilo plenjenje.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Policija je na kraju aretirala 128 ljudi, med njimi je 122 moških in šest žensk. 56 odstotkov prijetih je mladoletnih.

Notranja ministrica v avtonomni skupnosti Katalonija Núria Parlon je sporočila, da je bilo sinoči v središču mesta podtaknjenih več kot 30 požarov, 14 trgovin pa je bilo tarča vandalizma ali plenjenja.

Župan Barcelone Jaume Collboni je sporočil, da razgrajanje ne bo ostalo nekaznovano. Napovedal je tudi pravne posledice za skrbnike mladoletnikov, ki so sodelovali v nemirih.

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KOMENTARJI16

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MESE?AR
25. 10. 2026 10.35
To niso nikakršni protesti, to je samo vandalizem !
Odgovori
0 0
buco_konj
25. 10. 2026 10.33
Vec kot polovica mulcev uglednih doktorjev
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+1
1 0
Dr. Janez
25. 10. 2026 10.29
Nobena evropska država ne obvladuje več kriminala in raje. Ko si ti zaželijo gredo ropat in zažigat. Polovijo jih le nekje 5%, kar je manjše tveganje kot, če bi se spravli v legalni biznis.
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+5
5 0
Infiltrator
25. 10. 2026 10.26
Začenja se veliki pok Europe!
Odgovori
+3
6 3
travc
25. 10. 2026 10.22
Povejte raje koliko teh izgrednikov je migrantov? Aja.Zbrisali mi boste post.
Odgovori
+9
9 0
Cenb77
25. 10. 2026 10.19
NE RAZUMETE!!!! Levica pravi da je to v DOBROBIT vseh nas za našo boljšo prihodnost in blaginjo.....
Odgovori
+7
7 0
Kameleon Kiddo
25. 10. 2026 10.34
Komfortno sedenje doma pa še dooooooosti manj....
Odgovori
0 0
boyman
25. 10. 2026 10.13
Upam da se bodo nemiri stopnjevali, mogoce bo pa potem folk videl s kaksnimi žvalmi imamo opravka.
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+9
9 0
PandaBear
25. 10. 2026 10.17
Najbolj noro je da so med njimi nasi ljudje, oprani z skrajno levo ideologijo, in tejle so najbolj nevarni..
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+6
6 0
Anonymous88
25. 10. 2026 10.09
Ubogi dijaki si samo želijo več učiteljev in klimatiziranih učilnic kajne 😂😂😂
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+11
11 0
graben
25. 10. 2026 10.07
Samo v puščavo z njimi na reality show preživetja
Odgovori
+7
7 0
the kop
25. 10. 2026 10.05
Volilci levice in socialni problemi.
Odgovori
+13
13 0
RAZKOL
25. 10. 2026 10.05
Tak naslov bi kamot lahko uporabili za levicarske in migrantske lopovske huliganske vandal, KI kradejo in zbijajo po Franciji.
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+9
9 0
Janez23
25. 10. 2026 10.04
Upam, da slovenska policija in vojska to gleda in bo pripravljena, da pri nas prepreči takšno nasilje, ker skrajna levica s pomočjo migrantov, mafijskega podzemlja in najbolj nasilnih članov nogometnih navijaških skupin je to že večkrat izvedla. Najbolj nasilni so bili 26. novembra 2012 v Mariboru in 5. novembra 2020 v Ljubljani. Levičarji roke proč od Slovenije. Matoz, Janša in Hajdinjak, bodite pozorni in zavarujte naša življenja in premoženje.
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+10
11 1
SEJBOBOL
25. 10. 2026 09.56
TO SO BREZOBRAZNEŽI KI SAM ČAKAJO TAKE PRILIKE ....
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+14
14 0
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