Napad na letališču: nekateri so se po opozorilu še pravočasno umaknili

Prva eksplozija naj bi odjeknila v jašku ob letališču, kjer pregledujejo dokumente afganistanskih beguncev. Samomorilski napadalec naj bi sprožil napravo, ko je bil v gneči čakajočih na let iz negotovega Afganistana. " Vsi, ki so upali na evakuacijo, ki so že dneve čakali na letališču in upali, da se bodo spravili skozi vhod na letalo. Od otrok, žensk, starejših. Vse živo, kar je upalo na evakuacijo ," pove Barčić.

Da je bilo huje od vseh pričakovanj, razlaga Barčić, ki pa si je po drugi strani lahko tudi oddahnil: " Sem vesel, da sem osebno obvestil več kot 130 prijateljev, družin. Zdaj že eno uro dobivam sporočila, zahvalo, da so v bistvu rešeni. Da so zapustili letališče ."

Grozo so razkrili posnetki, ki nam jih je posredoval. Sredi nemirne množice so skrajneži Islamske države izkoristili kaos in gnečo. Odjeknili sta dve eksploziji. Ena ob vhodu Abbey, druga ob hotelu Baron, ki deluje kot začasna točka za zahodne države, ki pomagajo pri evakuacijah.

Po dveh eksplozijah naj bi še drugi napadalec začel streljati. Panika se je stopnjevala, tla so prekrili mrtvi in ranjeni. Za napadom, ki so ga poleg Zahoda obsodili tudi talibani, pa menda stoji lokalna veja Islamske države v provinci Horasan.

"Ti fantje so zelo skrajni. Nekateri so bili med talibanskimi borci, ki so se vključili v Islamsko državo, saj so menili, da so talibani premehki. Predvsem izstopa leto 2020, ko so napadli porodnišnico, usmrtili so dojenčke in nosečnice," je pojasnil poznavalec razmer Jon Gambrell.

Prioriteta medtem ostaja evakuacija čim več ljudi v čim krajšem možnem času, saj nevarnost novih napadov še ni minila.