Barcolana zaradi koronavirusa letos nekoliko drugačna

V Trstu je ob strogih ukrepih vse nared za največjo regato na svetu Barcolano oziroma Barkovljanko. Letošnja 52. po vrsti bo v vseh pogledih drugačna. Pravila tako za tekmovalce kot tudi za gledalce so zaradi trenutnih razmer s covidom precej spremenjena. K že tako zmanjšani udeležbi pa bo svoje zagotovo dodalo tudi vreme. Napovedane so burja, dež in nizke temperature. A kot domačini poudarjajo, da je Barcolana velik dogodek in da je pomembno, da se izpelje.