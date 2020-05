Barnier: Če se London ne bo držal zavez, ne bo dogovora o odnosih po brexitu

Glavni pogajalec EU je zatrdil še, da britanski izstop iz unije pomeni izgubo za obe strani. "Če se ne dogovorimo, pa bodo posledice še hujše. Te bodo dodane k že tako zelo hudim posledicam koronakrize," je dejal.

V interesu obeh strani je, da dosežeta dogovor, čeprav bo Otok v primeru izstopa brez dogovora na slabšem kot unija."Mi smo precej manj izpostavljeni kot oni, saj gre zgolj sedem odstotkov našega izvoza v Združeno kraljestvo, medtem ko gre 47 odstotkov britanskega izvoza v EU,"je povedal Barnier.

V torek se bo začel nov krog pogajanj o prihodnjih odnosih med stranema, ki pa bo ključen, saj ima London samo še en mesec časa, da zaprosi za podaljšanje prehodnega obdobja, ki se izteče konec leta. Do takrat morata London in Bruselj doseči dogovor. Prehodno obdobje je mogoče podaljšati za eno ali dve leti, a britanska stran to še vedno zavrača.

Pogajanja med stranema so zašla v slepo ulico - tako EU in Združeno kraljestvo sta po tretjem krogu pogajanj sredi maja ocenila, da napredka ni oziroma da ga je zelo malo. EU britanski strani očita, da se osredotoča le na tiste teme, ki so zanjo pomembne, ne zanimajo pa je tiste, ki so ključne za EU, na primer ribištvo. Britanska stran očitke zavrača.