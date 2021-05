Barnier napisal knjigo o ozadju ločitvenih pogajanj z Otokom

Kljub temu, da je imel obširne zapiske iz obdobja, v katerem sta se Bruselj in London pogajala glede pravic državljanov, Severne Irske, ribolova, energetskih povezav in uvozno-izvoznih režimov, Barnier svoje kritike večinoma le nakaže. Samega sebe opiše kot umirjenega in zbranega operativca med zgodovinskimi pogajanji, ki skuša "nadzorovati živce" pred "neodgovornimi britanskimi politiki in uradniki" .

Knjiga Michela Barniera , nekdanjega glavnega evropskega pogajalca za brexit, po poročanju Politica ponuja opis dogajanj v povezavi z brexitom, od "brutalnega poziva" k referendumu na Otoku, ki so ga izvedli junija 2016, do 24. decembra lani, ko sta EU in Združeno kraljestvo po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o prihodnjih odnosih.

Barnier opisuje tajne manevre in postopke med pogajanji med EU in Britanijo, piše o uhajajočih informacijah, tajnih sestankih, organiziranih s 15-minutnim odpovednim rokom, presenetljivih telefonskih klicih z druge strani in zapečatenih anonimnih sporočilih, medtem ko se v javnosti izmenjujejo darila in prijateljske besede, vsebino knjige povzema AFP.

Pohvali na primer nekdanjo britansko premierko Thereso May,"pogumno in vztrajno žensko, obkroženo z veliko moškimi, ki svoje osebne ambicije postavljajo pred svojo državo", piše v francoski izdaji knjige. To je v nasprotju z aktualnim britanskim premierjem Borisom Johnsonom in predhodnikom Mayeve, Davidom Cameronom, ki je leta 2016 razpisal referendum o brexitu in ki po pisanju Barniera nosi odgovornost za zgodovino svoje države.

Nigel Farage, nekdanji britanski evropski poslanec, ki je imel ključno vlogo pri popularizaciji brexita, pa je bil "zasebno tako prisrčen in vljuden, kot je bil v javnosti nasilen in demagoški", piše Barnier.

Nekdanji glavni evropski pogajalec med drugim piše o svoji ljubezni do Irske in občudovanju nemške kanclerkeAngele Merkel.

70-letni Barnier se v zadnjem času vse pogosteje pojavlja v francoskih medijih, kar mnogi razumejo kot pripravo terena za kandidaturo na predsedniških volitvah prihodnje leto. Odločitev o tem, ali bo kandidiral, naj bi Barnier razkril jeseni.