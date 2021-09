Barnier za francosko dominacijo EU in več suverenosti na področju migracij

Barnier je konec prejšnjega meseca napovedal, da želi biti konservativni kandidat na francoskih predsedniških volitvah, ki bodo prihodnje leto. Zdaj, ko so vse bolj jasni tudi prvi obrisi njegove kampanje, pa je na evropskem političnem parketu postalo precej vroče.

Očitno želi Barnier najti recept, kako se zoperstaviti francoski skrajno desni Marine Le Pen, s tem pa tudi sam zaostruje retoriko. Tako je takoj na začetku na agendo postavil dve pereči francoski temi - migracije ter suverenost države in njen vpliv na evropski ravni.

Barnier je govoril na dogodku svoje stranke Les Républicains v Nimesu, kjer se je zavzel za večji vpliv Francije v Evropi: "Obnoviti moramo francoski vpliv, ponovno je treba vzpostaviti ravnovesje z nemškim vplivom, ki prevladuje."

Izpostavil je, da mora Francija ponovno pridobiti pravno suverenost, da ne bodo več predmet sodb Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice - ki sicer sploh ni institucija Evropske unije.

Njegove besede so sicer na družbenih omrežjih delili prisotni, iz njih so nastali polemični medijski zapisi, na katere pa se je Barnier kasneje odzval z izjavo: "Bodimo mirni." Poudaril je tudi, da se želi "izogniti nepotrebnim polemikam". S spleta je kasneje izginil tudi tvit o pravni suverenosti. Njegov tiskovni predstavnik pa je za Politico povedal, da so bile pripombe o pravni suverenosti objavljene brez pravega konteksta in da je Barnier govoril le o migracijah.

Politico se je tudi dokopal do posnetka. Kot so objavili, je Barnier dejal: "Vsega tega ne moremo storiti, ne da bi ponovno pridobili svojo pravno suverenost, saj nam vseskozi grozijo sodbe na ravni Sodišča Evropske unije in Evropskega sodišča za človekove pravice pa tudi interpretacije domačih pravnih institucij. In to je razlog, zakaj smo se odločili, da bomo predlagali pogoje referenduma, ki bo organiziran septembra prihodnje leto z dvema ciljema: vzpostaviti parlamentarni nadzor nad kvotami priseljencev in da si povrnemo svobodo odločanja o priseljevanju."

Barnier je na dogodku govoril skupaj z drugimi kandidati, čeprav je na evropskem parketu zelo znan, je namreč v Franciji precej drugače, zato si bo moral dejansko nominacijo še priboriti.