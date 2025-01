'Barron nima samo uglajenosti, ampak tudi že malo političnega občutka'

Visok, resen in vse bolj podoben očetu. 18-letni Barron Trump je poleg mame Melanie na inavguraciji zagotovo požel največ pozornosti ter zasenčil preostale članove Trumpovega klana. Družbena omrežja so skoraj pregorela zaradi njegove pojave: kako je v Kapitolu dvometraš izstopal nad vsemi in kako je po izgledu kot mimiki skoraj kopija svojega očeta. S pomočjo posnetkov iz zakulisja so Američani lahko za hip videli tudi sproščeno plat sicer navzven izjemno resnega 18-letnika, ki živi zelo odmaknjeno življenje, daleč stran od javnosti. Ki pa vse bolj stopa po očetovih stopinjah. Tako v svet podjetništva kot politike.