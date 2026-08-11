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Bašarja al Asada obsodili na smrt

Damask, 11. 08. 2026 11.53 pred 2 urama 2 min branja 88

Avtor:
D.L. STA
Bašar al Asad leta 2008

Sodišče v Siriji je nekdanjega predsednika Bašarja al Asada v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi zločinov proti človečnosti. Enaka kazen je doletela Maherja al Asada, poveljnika razvpite 4. oklepne divizije, ki je po padcu režima tako kot brat pobegnil v Rusijo, ter njunega bratranca Atefa Nadžiba. Slednji je bil edini prisoten na razglasitvi sodbe, spremljal naj bi jo iz kletke.

Ostanki padlega režima: mural s sliko Bašarja al Asada in njegovega brata Maherja, januar 2025.
Ostanki padlega režima: mural s sliko Bašarja al Asada in njegovega brata Maherja, januar 2025.
FOTO: Profimedia

Sodišče v Siriji je nekdanjega predsednika Bašarja al Asada v odsotnosti spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med 14-letno državljansko vojno in ga obsodilo na smrt.

Enaka kazen je doletela tudi njegovega mlajšega brata Maherja, ki naj bi državo zapustil v začetku decembra 2024, tik preden se je režim dokončno zrušil. Po poročanju različnih medijev naj bi s helikopterjem pobegnil proti iraški meji, nato pa prek Irana prispel v Rusijo. Tam je, kot je znano, zatočišče našel tudi njegov starejši brat.

Tretjemu obsojenemu, bratrancu Bašarja al Asada Atefu Nadžibu beg ni uspel. Skrival se je na območju Latakije, kjer so ga januarja 2025 našli in aretirali. Razglasitev sodbe je spremljal iz kletke ob močno poostrenih varnostnih ukrepih. Tudi njega je doletela ista kazen: smrt. Spoznali so ga namreč za krivega za nasilno zatrtje protestov v mestu Dara, kar je pomagalo sprožiti vstajo, ki je nato prerasla v vojno. Med zločini, zaradi katerih je bil obsojen, so umor, "namerno ubijanje mlajših od 15 let" in "mučenje, ki je povzročilo smrt".

Nadžib je bil vodja politične varnosti v Dari, ko so se marca 2011 tam začeli protesti.

V Siriji so z navdušenjem pospremili razglasitev sodbe
V Siriji so z navdušenjem pospremili razglasitev sodbe
FOTO: AP

Maher al Asad je bil poveljnik 4. oklepne divizije, ene najpomembnejših in najbolj zloglasnih enot sirske vojske pod Bašarjem al Asadom, ki je bila namenjena predvsem zaščiti režima. Njene enote so med vstajo leta 2011 pomagale nasilno zatirati proteste, med vojno pa so sodelovale v napadih in obleganjih več sirskih mest. Obtoževali so jih številnih kršitev človekovih pravic. V zadnjih letih pred padcem režima se je divizija pod vodstvom Maherja al Asada usmerila v proizvodnjo in preprodajo mamil.

Mlajši brat nekdanjega sirskega predsednika je veljal za drugo najmočnejšo osebo v državi, veljal je za zagovornika trde linije znotraj režima. Omenjalo se ga je tudi v povezavi z atentatom na libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005, a dokazov za to ni.

Sirijo od decembra 2024 vodijo prehodne oblasti s predsednikom Ahmedom al Šaro na čelu. Njegova sedaj že razpuščena islamistična skupina Hajat Tahrir Al Šam je vodila koalicijo uporniških skupin, ki je po kratki ofenzivi 8. decembra 2024 zavzela Damask in po več kot 50 letih končala avtokratsko vladavino Asadove družine. S tem se je po skoraj 14 letih končala tudi državljanska vojna, v kateri je bilo ubitih pol milijona ljudi, 10 milijonov a je razseljenih. 

Sirija Bašar al Asad vojni zločini smrtna kazen Maher al Asad

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KOMENTARJI88

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luka40
11. 08. 2026 16.26
Prav zanimivo je kako posamezniki na tem svetu mislijo,da so naj jači!!! Da jim nihče nič ne more! Nikoli ne bo nihče naj jači slej ko prej ga dajo pod zemljo..........in spet se potem najde nekdo, ''ki misli,da on pa bo naj jači '' 😂
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0 0
Colgate
11. 08. 2026 16.23
Putine, jel spavaš mirno?
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0 0
Odisej25
11. 08. 2026 16.18
še to pa bom nehal. Žalostno je to, da nihče od naših vrlih raziskovalnih novinarjev, ne pove, kdaj in zakaj se je začela gonja proti Asadu in Siriji. Nihče ne pove, da je bila Golanska planota Sirija, ki jo je okupiral Izrael. Nihče ne omenja razkritja ZDA generala Wesley Clarka, ki je že leta 2007 razkril, da bodo ZDA Sirijo napadle. Nihče ne omenja CIA programa Timber Sycamore, katerega namen je bil organizirati džihadistične, skrajno islamske teroriste, da so rušili vlado Asada. Pozabili so ti ''raziskovalni'' novinarji, da so ZDA pa so aktivno načrtovale spremembo režima v Siriji že leta 2004. Leta 2005 je Christiane Amanpour iz CNN intervjuvala predsednika Assada, ko mu je drzno povedala, da ZDA financirajo sirsko opozicijo,da bi ga strmoglavila. Pozabili so, da mu je Francija mu je podelila najvišjo nagrado-Legijo časti. Kraljica Elizabeta je gostila Asada in njegovo ženo Nanci Pelosi je letela v Sirijo Evropski + arabski voditelji so se ves čas srečevali z njim Celo papež je pripel v Sirijo Leta 2010 je v rubriki za potovanja časopis Times navedel "31 najboljših krajev za obisk na svetu." In Damask-glavno mesto Sirije-je bil uvrščen na 7. mesto! Zakaj? Ker je bila Sirija pod Asadom mirna, varna in uspešna!. Sirija je bila pod Asadom najbolj sekularna država na BV. Vse tri religije so živeli v harmoniji. Ženske so se lahko šolale in oblačile po lastnih željah. Vse to se je začelo rušiti zaradi ZDA vmešavanja in kreiranja ISISa. In Asad je bil prisiljen preganjati te islamske teroriste. Nikoli ni uporabil kemčnega orožja, kar je danes dokazano in tudi zato so ga sprejeli nazaj v Arabsko ligo. Danes odkrivajo zločine, ki naj bi jih storil. Tida kako naj se nekdo ubrani pred teroristi. Odkrivajo skladišča z drogo, ne povedo pa, da so ZDA okupirale sirijske naftne vrelce in najbolj rodovitna polja v Siriji in s tem dobesedno vsak dan kradle sirijcem vir dohodka. Ko je prišel Asad na oblast, je takoj z zakoni demokratiziral Sirijo. Zahod ga je dobesedno potisnil v situacijo, da je preganjal oboroženo, nevarno opozicijo. Danes imajo od tega največ koristi Izraelci in Turki, Najbolj so oškodovani Sirijcei. Kje so kolone Sirijcev, ki se vračajo v domovino? Ni jih in nove kolone Sirijcev, ki bežijo so že tu. Ta novi džihadistični režim že pobija Sirijce.
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-1
0 1
Odisej25
11. 08. 2026 16.13
Ena od posledic programa Timber Sycamore je bila poplava ameriškega orožja, vključno z jurišnimi puškami, minometi in granatami na raketni pogon, na črni trg Bližnjega vzhoda. Kritiki programa v Obamovi administraciji so ga ocenili kot neučinkovitega in dragega ter so izrazili zaskrbljenost glede oboroževanja islamističnih skupin, ki jih podpira Timber Sycamore, ker se borijo skupaj z Al-Kaido povezano Fronto Al-Nusra in njenimi zavezniki. Tako se je začelo rušenje najbolj sekularne države na Bližnjem Vzhodu. Pred pojavom ISIS, ki so ga ustvarile ZDA je bila Sirija perspektivna liberalna država. Ženske so se lahko šolale in oblačile kot so hotele. Asad je takoj po prevzemu oblasti, v kamor je bil postavljen, potem, ko mu je umrl brat, najprej sprostil in demokratiziral Sirijo. ZDA kongresnik in polkovnik Richard Black, ki je dolgo živel v Siriji pred ISISom, je opisal Sirijo kot državo v kateri so vse tri religije sobivale v harmoniji. Edina ''napaka'' Sirije je bila, da je bila zaveznica Rusije.
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0 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.58
Kdo pa je na oblasti v Siriji? ISIS ali AlKaida? So zmagali na demokratičnih volitvah?
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+6
6 0
r h
11. 08. 2026 15.57
Zdaj ko je v Rusiji z njihovim denarjem se lahko j.....
Odgovori
+5
5 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.51
Ne omenjajte zelene barve ali karkoli povezanega z zelenim. Takoj boste brisani
Odgovori
+7
7 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.49
Vsaka država mora svojim državljanom omogočiti volitve! Brez izjem, sicer se rodijo diktatorji.
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+6
6 0
Na pol ovca
11. 08. 2026 15.48
A ISIS ga je obsodil no pardon po novem demokratična vlada Sirije BREZ volitev ki ji sedaj vsi ploskamo skoraj kot v Ukrajini no tam je Zeleni vsaj dobil prve volitve sicer z lažnim sloganom da se bo pobotal z vzhodnimi Ukrajinci (rusi) in so ga volili tudi ti a vendarle, nisem pa preverjal ali je to zapisal tudi pri notarju.
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+6
6 0
Kardinal v Kristusu
11. 08. 2026 15.47
Tako je, če je na oblasti diktator, ljudje pa nimajo možnosti volitev... Zelenca že skrbi, da bi moral nekega dne razpisati volitve...
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+7
7 0
travc
11. 08. 2026 15.30
Ni bi po volji Amerov?
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+0
4 4
Posteni
11. 08. 2026 15.43
Predvsem ne tistih ki jih je leta zatiral in pobijal
Odgovori
-1
1 2
Odisej25
11. 08. 2026 15.29
Treba je vedeti, da je že leta 2007 takratni ZDA predsedniški kandidat general Wesley Clark obelodanil ZDA načrt, da bodo ustvarili nemire in vojne v 7 BV državah. Drugo je omenil Sirijo. Nato se je zgodil program Timber Sycamore je bil zaupni program oskrbe z orožjem in usposabljanja, ki ga je vodila CIA, podpirale pa so ga Združeno kraljestvo in savdska obveščevalna služba. Cilj programa je bil odstranitev sirskega predsednika Bašarja al Asada z oblasti. Začelo se je leta 2012 ali 2013. CIA je dobavljala denar, orožje in usposabljanje sirskih džihadističnih skupin. Po navedbah ameriških uradnikov je program vodil CIA-in oddelek za posebne dejavnosti in je izuril na tisoče upornikov džihadistov. Predsednik Barack Obama je leta 2013 na skrivaj pooblastil CIO, da začne oboroževati sirske džihadiste, ki so se spopadali s vladnimi silami Program je postal javno znan sredi leta 2016.
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+5
8 3
Posteni
11. 08. 2026 15.38
Ja seveda to bo..kje to beres te bajke..telegram ??
Odgovori
-2
4 6
Palar
11. 08. 2026 15.49
Posteni, dragi, vedno sem nekako verjel verodostojnim medijem, ampak na žalost jih ni več, odvisno od vsakokratne oblasti je verodostojnost vezana na njo, telegram in podobni so po naključju postali znanstveno čtivo napram vsemu kar je tebi sveto
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+3
3 0
Odisej25
11. 08. 2026 15.52
Posteni (v bistvu zelo neposteni) Vse kar sem navedel je čista resnica, ki jo lahko vsak (z malo znanja in uma) preveri. Vse je na internetu. Le omejenci in primitivci tega ne dojamejo.
Odgovori
+3
3 0
Odisej25
11. 08. 2026 16.09
Taki imenovani Posteni, pobrskaj malo po internetu in našel boš govorjeno izjavo generala Wesley Clarka, v kateri opisuje to kar sem napisal. Očitno ti bereš telegram pa še kakšen bolj butast medij in postajaš tak kot medij, ki ga bereš.
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0 0
Odisej25
11. 08. 2026 15.27
Zahod je sataniziral Asada in začel uničevati Sirijo, ko je Asadova Sirija prišla preveč navzkriž z ekspanzijskimi (neo)kolonialnimi interesi Izraela in ZDA. Zato so si za Asda in Siriji zamislili "zmerne upornike" in "zmerno opozicijo", ki pa ni bila (in ni) niti zmerna niti parava avtohtona opozicija ampak večinoma iz vseh vetrov navoženi islamski ekstremisti teroristi, ki ljudem režejo vratove in glave iz telesa, povezani z Al Kaido in ISIS. ZDA pa so aktivno načrtovale spremembo režima v Siriji že leta 2004. Leta 2005 je Christiane Amanpour iz CNN intervjuvala predsednika Assada, ko mu je drzno povedala, da ZDA financirajo sirsko opozicijo,da bi ga strmoglavila. Pred tem pa je bil Asad za zahod več kot dovolj dober saj ga je pozirivno imenoval za "Leva Damaska" Francija mu je podelila najvišjo nagrado-Legijo časti. Kraljica Elizabeta je gostila Asada in njegovo ženo. Nanci Pelosi je letela v Sirijo in obiskala Asada. Ni ji ga uspelo prepričati, naj stopi v njihov tabor. Evropski + arabski voditelji so se ves čas srečevali z njim. Papež je pripel v Sirijo, ker je bila takrat Sirija najbolj mirna država s tremi velikimi religijami. Leta 2010 je v rubriki za potovanja časopis Times navedel "31 najboljših krajev za obisk na svetu." In Damask-glavno mesto Sirije-je bil uvrščen na 7. mesto! Zakaj? Ker je bila Sirija pod Asadom mirna, varna in uspešna! Leta 2010 je revija Vogue imela lep članek o Asmi Assad, prvi dami Sirije. "Vrtnica v puščavi" je opisala vsa njena velika dela v izobraževanju, gledališču, dobrodelnosti, bolnišnicah itd. Precej Sircev je imelo rado Asada. Lahko se je sprehajal in vozil po Damasku in Siriji brez ogromnega varnostnega spremstva. Pravzaprav ga je imel rad cel arabski svet rad. V anketi ameriškega "Zogby poll" iz leta 2009 je bil Assad najbolj priljubljen vodja v regiji! Itd...:
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+1
5 4
Posteni
11. 08. 2026 15.39
Majstr..beri ti se naprej telegrame informerje in kar je tega putinofilskega s....
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-2
3 5
Odisej25
11. 08. 2026 15.51
Vse kar sem navedel je čista resnica, ki jo lahko vsak (z malo znanja in uma) preveri. Vse je na internetu. Le omejenci in primitivci tega ne dojamejo.
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+4
4 0
Divji petelin
11. 08. 2026 15.25
A tako, Sirijo pa vodi spreobrnjen za zahod, glavorezec…to pa je vredu ali kaj…🤔
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+6
9 3
B00m
11. 08. 2026 15.34
če bo to boljše za državo, potem da.
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+2
4 2
daiči
11. 08. 2026 15.23
To pa nebo tko k u amerik k pol čakajo 20 let d jh fentajo z enekcijo. To bo čez en tedn šus u glavo al pa štrik. Ni milosti za take množične morivce tm dol.
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-3
2 5
Buča hokaido
11. 08. 2026 15.57
Sem že pred dnevi napisala - piši slovensko, da bomo razumeli, kaj hočeš povedati. Vsi Slovenci ne razumejo gorenjske ljubljanščine.
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+3
3 0
daiči
11. 08. 2026 15.20
A bejšte no, a kr na smrt. Če bi mu pr ns sodil bi ugotovil de je biv med svojimi dejanji neprištevn in se u resnic ni čist zavedu kaj dela.
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+4
6 2
brabusednet
11. 08. 2026 15.20
Kam bo pa Putin bežal,ko bo narod spregledal.
Odgovori
-4
2 6
Brus1234
11. 08. 2026 15.39
Tja k Zeleni, bosta šla kar skupaj.
Odgovori
+2
3 1
daedryk
11. 08. 2026 15.16
za božjo voljo
Odgovori
-1
0 1
Colgate
11. 08. 2026 15.15
Putin je naslednji
Odgovori
-3
3 6
Heprk
11. 08. 2026 15.04
Al Jolani, al kaida poveljnik, potem zapornik v ameriki, zdj pa prijatelj trumpa.. Tako se pride na 9blast ko prodas drzavo imperijalistom. Celo izrael jim udre v drzavo ampak ga to ne zanima
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+1
4 3
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