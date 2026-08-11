Bašarja al Asada obsodili na smrt

Sodišče v Siriji je nekdanjega predsednika Bašarja al Asada v odsotnosti spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med 14-letno državljansko vojno in ga obsodilo na smrt.
Enaka kazen je doletela tudi njegovega mlajšega brata Maherja, ki naj bi državo zapustil v začetku decembra 2024, tik preden se je režim dokončno zrušil. Po poročanju različnih medijev naj bi s helikopterjem pobegnil proti iraški meji, nato pa prek Irana prispel v Rusijo. Tam je, kot je znano, zatočišče našel tudi njegov starejši brat.
Tretjemu obsojenemu, bratrancu Bašarja al Asada Atefu Nadžibu beg ni uspel. Skrival se je na območju Latakije, kjer so ga januarja 2025 našli in aretirali. Razglasitev sodbe je spremljal iz kletke ob močno poostrenih varnostnih ukrepih. Tudi njega je doletela ista kazen: smrt. Spoznali so ga namreč za krivega za nasilno zatrtje protestov v mestu Dara, kar je pomagalo sprožiti vstajo, ki je nato prerasla v vojno. Med zločini, zaradi katerih je bil obsojen, so umor, "namerno ubijanje mlajših od 15 let" in "mučenje, ki je povzročilo smrt".
Nadžib je bil vodja politične varnosti v Dari, ko so se marca 2011 tam začeli protesti.
Maher al Asad je bil poveljnik 4. oklepne divizije, ene najpomembnejših in najbolj zloglasnih enot sirske vojske pod Bašarjem al Asadom, ki je bila namenjena predvsem zaščiti režima. Njene enote so med vstajo leta 2011 pomagale nasilno zatirati proteste, med vojno pa so sodelovale v napadih in obleganjih več sirskih mest. Obtoževali so jih številnih kršitev človekovih pravic. V zadnjih letih pred padcem režima se je divizija pod vodstvom Maherja al Asada usmerila v proizvodnjo in preprodajo mamil.
Mlajši brat nekdanjega sirskega predsednika je veljal za drugo najmočnejšo osebo v državi, veljal je za zagovornika trde linije znotraj režima. Omenjalo se ga je tudi v povezavi z atentatom na libanonskega premierja Rafika Haririja leta 2005, a dokazov za to ni.
Sirijo od decembra 2024 vodijo prehodne oblasti s predsednikom Ahmedom al Šaro na čelu. Njegova sedaj že razpuščena islamistična skupina Hajat Tahrir Al Šam je vodila koalicijo uporniških skupin, ki je po kratki ofenzivi 8. decembra 2024 zavzela Damask in po več kot 50 letih končala avtokratsko vladavino Asadove družine. S tem se je po skoraj 14 letih končala tudi državljanska vojna, v kateri je bilo ubitih pol milijona ljudi, 10 milijonov a je razseljenih.
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