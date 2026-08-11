Bašarja al Asada obsodili na smrt

Sodišče v Siriji je nekdanjega predsednika Bašarja al Asada v odsotnosti spoznalo za krivega vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti med 14-letno državljansko vojno in ga obsodilo na smrt.

Enaka kazen je doletela tudi njegovega mlajšega brata Maherja, ki naj bi državo zapustil v začetku decembra 2024, tik preden se je režim dokončno zrušil. Po poročanju različnih medijev naj bi s helikopterjem pobegnil proti iraški meji, nato pa prek Irana prispel v Rusijo. Tam je, kot je znano, zatočišče našel tudi njegov starejši brat.

Tretjemu obsojenemu, bratrancu Bašarja al Asada Atefu Nadžibu beg ni uspel. Skrival se je na območju Latakije, kjer so ga januarja 2025 našli in aretirali. Razglasitev sodbe je spremljal iz kletke ob močno poostrenih varnostnih ukrepih. Tudi njega je doletela ista kazen: smrt. Spoznali so ga namreč za krivega za nasilno zatrtje protestov v mestu Dara, kar je pomagalo sprožiti vstajo, ki je nato prerasla v vojno. Med zločini, zaradi katerih je bil obsojen, so umor, "namerno ubijanje mlajših od 15 let" in "mučenje, ki je povzročilo smrt".

Nadžib je bil vodja politične varnosti v Dari, ko so se marca 2011 tam začeli protesti.