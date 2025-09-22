Svetli način
Tujina

Ob 250. rojstnem dnevu Jane Austen angleško mesto zaživelo kot v 19. stoletju

Bath, 22. 09. 2025 12.30 | Posodobljeno pred 34 minutami

Angleško mesto Bath je za deset dni postalo prizorišče praznovanja 250. obletnice rojstva ene najbolj priljubljenih britanskih pisateljic, Jane Austen. Na festival, ki velja za največje tovrstno srečanje na svetu, je prišlo več tisoč ljubiteljev literature in zgodovine z vseh koncev sveta.

Že prvi dan se je po poročanju BBC več kot 2000 udeležencev obleklo v bogata oblačila iz obdobja regentstva ter se v povorki sprehodilo skozi mestne ulice. Na sprehodu so se bleščali v klobučkih, s peresi, senčniki in drugimi modnimi dodatki, ki so jih nosili v času, ko je živela Jane Austen.

 Med vrhunci letošnjega dogajanja so bili plesni večeri v slogu regentstva, kjer so člani skupine Jane Austen Dancers of Bath poskrbeli za poučne delavnice in nastope. Dogajanje je dopolnil bogat spremljevalni program z literarnimi sprehodi, gledališkimi uprizoritvami ter zaključnim ognjemetom v vrtovih Sydney Gardens.

Mesto Bath je s pisateljico tesno povezano. Jane Austen je med letoma 1801 in 1806 v mestu tudi živela. Njena najbolj znana dela vključujejo Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost ter Emma.

Festival, ki so ga v Bathu prvič pripravili leta 2001 kot vikend dogodek, se je skozi leta razvil v desetdnevno prireditev, ki privabi okoli 3500 obiskovalcev. Festival Jane Austen se bo v Bath vrnil med 11. in 20. septembrom 2026, poroča BBC.

