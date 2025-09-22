Ob 250. rojstnem dnevu Jane Austen angleško mesto zaživelo kot v 19. stoletju

Že prvi dan se je po poročanju BBC več kot 2000 udeležencev obleklo v bogata oblačila iz obdobja regentstva ter se v povorki sprehodilo skozi mestne ulice. Na sprehodu so se bleščali v klobučkih, s peresi, senčniki in drugimi modnimi dodatki, ki so jih nosili v času, ko je živela Jane Austen.

Med vrhunci letošnjega dogajanja so bili plesni večeri v slogu regentstva, kjer so člani skupine Jane Austen Dancers of Bath poskrbeli za poučne delavnice in nastope. Dogajanje je dopolnil bogat spremljevalni program z literarnimi sprehodi, gledališkimi uprizoritvami ter zaključnim ognjemetom v vrtovih Sydney Gardens.

Mesto Bath je s pisateljico tesno povezano. Jane Austen je med letoma 1801 in 1806 v mestu tudi živela. Njena najbolj znana dela vključujejo Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost ter Emma.

Festival, ki so ga v Bathu prvič pripravili leta 2001 kot vikend dogodek, se je skozi leta razvil v desetdnevno prireditev, ki privabi okoli 3500 obiskovalcev. Festival Jane Austen se bo v Bath vrnil med 11. in 20. septembrom 2026, poroča BBC.