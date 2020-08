BBC o Franji: Bolnišnica, ki je nacisti nikoli niso odkrili

Zdravnica Franja Bidovec je bila ena od 20 zdravnic, ki so se pridružile uporu proti nacizmu in fašizmu med drugo svetovno vojno v Sloveniji, je zgodbo o Partizanski bolnici Franja na kratko predstavil britanski BBC . Skupaj z zdravnico Pavlo Jerino Lah sta na odročnem kraju na Cerkljanskem ustanovili bolnico, ki je pomagala številnim ranjencem. "Tajna klinika je ugnezdena med gorami, v njej pa so oskrbovali ranjene vojake tako zavezniških sil kot sil osi," so zapisali o tej unikatni bolnišnici in poudarili, da je zaradi svoje težko dostopne lege in skrivne lokacije v soteski Pasice nacisti nikoli niso odkrili.

V prispevku o bolnišnici med drugim govorita Milanin Andrej Bidovec, Franjina sinova. "Mama je res znala okoli sebe širit toplino. Izjemna je bila,"je dejal Milan medtem ko se je spominjal, kako so njegovi materi vzklikali in ploskali na vsakoletnih shodih, ki so po vojni potekali v bolnišnici.

Bolnišnico so gradili postopoma, ob koncu vojne pa je obsegala skupaj 14 lesenih objektov. "Poleg barak za ranjence in osebje, je tu še operacijska soba, izolirnica, rentgen, kuhinja, večnamenska baraka, skladišče z delavnico, kopalnica in pralnica, invalidski dom in celo električna centrala," je naštela zgodovinarka Milojka Magajne iz Mestnega muzeja Idrija.

V bolnišnici so med vojno oskrbeli okoli 600 ranjencev različnih narodnosti, v bolnišnico pa so jih pripeljali večinoma v nočnem času z zavezanimi očmi, izvemo v prispevku. Pa tudi to, kako so uspeli obdržati skrivnost ves čas vojne, tudi s pomočjo lokalnih prebivalcev.

Avtorica video prispevka, ki med drugim prikazuje čudovite prizore bolnišnice iz zraka, je slovenska novinarka, videografinja in fotografinja Martina Žoldoš.