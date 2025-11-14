BBC Trumpu poslal opravičilo, plačilo kompenzacije zavrnili

BBC se je v ponedeljek Donaldu Trumpu opravičil, ker so v dokumentarnem filmu, ki so ga v okviru programa Panorama predvajali teden dni pred lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, izseke Trumpovega govora v Washingtonu 6. januarja 2021 pa zmontirali tako, kot da je ta svoje podpornike tik pred napadom na Kapitol neposredno pozval k nasilnim dejanjem.
Zaradi tega sta pred tem v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness, Trump pa je britanski javni radioteleviziji zagrozil z milijardo dolarjev težko tožbo.
BBC se je Trumpu v četrtek opravičil, a obenem zavrnil možnost plačila kompenzacije, kar poleg opravičila in umika spornega filma zahtevajo njegovi odvetniki.
Predsednik upravnega odbora BBC Samir Shah je ob tem v ločenem pismu Beli hiši poudaril, da se "ne strinjajo, da obstaja podlaga za tožbo zaradi obrekovanja".
Britanski časnik Daily Telegraph je medtem v četrtek poročal, da je BBC že junija 2022 v oddaji Newsnight predvajal posnetek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora zmontirani tako, kot da je ameriški predsednik svojim podpornikom dejal, naj gredo na Kapitol in se "borijo kot hudič".
Do spora prihaja v politično občutljivem času za BBC, ki se financira iz obveznih prispevkov. V kratkem naj bi namreč ponovno pregledali kraljevo listino, ki opredeljuje način upravljanja radiotelevizije, vključno z njenim modelom financiranja. Trenutno veljavna listina se izteče konec leta 2027.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.