Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

BBC Trumpu poslal opravičilo, plačilo kompenzacije zavrnili

London / Washington, 14. 11. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 42 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , M.S.
Komentarji
4

Britanski BBC se je opravičil ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu za sporni dokumentarec, obenem pa so zavrnili njegovo zahtevo po odškodnini. Medij medtem preiskuje še en primer morebitnega spornega urejanja govora predsednika ZDA. Televizija naj bi leta 2022 v oddaji Newsnight predvajala prispevek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora prav tako montirani na način, kot da je ameriški predsednik neposredno spodbujal izgrede na Kapitolu.

BBC se je v ponedeljek Donaldu Trumpu opravičil, ker so v dokumentarnem filmu, ki so ga v okviru programa Panorama predvajali teden dni pred lanskimi predsedniškimi volitvami v ZDA, izseke Trumpovega govora v Washingtonu 6. januarja 2021 pa zmontirali tako, kot da je ta svoje podpornike tik pred napadom na Kapitol neposredno pozval k nasilnim dejanjem.

Zaradi tega sta pred tem v nedeljo odstopila generalni direktor BBC Tim Davie in direktorica informativnega programa Deborah Turness, Trump pa je britanski javni radioteleviziji zagrozil z milijardo dolarjev težko tožbo.

BBC se je Trumpu v četrtek opravičil, a obenem zavrnil možnost plačila kompenzacije, kar poleg opravičila in umika spornega filma zahtevajo njegovi odvetniki.

Predsednik upravnega odbora BBC Samir Shah je ob tem v ločenem pismu Beli hiši poudaril, da se "ne strinjajo, da obstaja podlaga za tožbo zaradi obrekovanja".

Donald Trump na shodu pred Belo hišo 6. januarja 2021.
Donald Trump na shodu pred Belo hišo 6. januarja 2021. FOTO: AP

Britanski časnik Daily Telegraph je medtem v četrtek poročal, da je BBC že junija 2022 v oddaji Newsnight predvajal posnetek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora zmontirani tako, kot da je ameriški predsednik svojim podpornikom dejal, naj gredo na Kapitol in se "borijo kot hudič".

Do spora prihaja v politično občutljivem času za BBC, ki se financira iz obveznih prispevkov. V kratkem naj bi namreč ponovno pregledali kraljevo listino, ki opredeljuje način upravljanja radiotelevizije, vključno z njenim modelom financiranja. Trenutno veljavna listina se izteče konec leta 2027.

bbc donald trump opravičilo
Naslednji članek

Ruski humanoidni robot padel na predstavitvi v Moskvi

  • bf_24ur_v2-01_01
  • bf_24ur_v2-02_02
  • bf_24ur_v2-03_03
  • bf_24ur_v2-04_04
  • bf_24ur_v2-05_05
  • bf_24ur_v2-06_06
  • bf_24ur_v2-07_07
  • bf_24ur_v2-08_08
  • bf_24ur_v2-09_09
  • bf_24ur_v2-10_10
  • bf_24ur_v2-11_11
  • bf_24ur_v2-12_ok
  • bf_24ur_v2-13_OK-OK
  • bf_24ur_v2-14_ok_ok
  • bf_24ur_v2-15_ok_ok
  • bf_24ur_v2-16_ok_ok
  • bf_24ur_v2-17_ok_ok
  • bf_24ur_v2-18_ok_ok
  • bf_24ur_v2-19_OK_ok
  • bf_24ur_v2-20_20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
veneti
14. 11. 2025 09.41
Enako poročanje kot tukaj genocid, bogi otroci!!!! a ste napisali javno opravičilo tukaj sedaj, ko so sedaj dokazali da ni bilo take lahkote kot ste poročali? sama propaganda od levih in islamističnih medijev.
ODGOVORI
0 0
Verus
14. 11. 2025 09.40
+1
Spomnim se, ko sem pisal - enkrat bo paru Trump prekipelo in bodo padale taksne tozbe zoper medije, da bo groza in strah, potem bo pa jokanje. Tudi slovenski mediji in doloceni "poročevakci" oz. poročevalke (T. L. novinarka ni) si zasluzijo enako usodo za dolg jezik.
ODGOVORI
1 0
MasteRbee
14. 11. 2025 09.36
+1
Kriv je plehek narod, ki to manipulacijo vzame za svojo.
ODGOVORI
2 1
komarec
14. 11. 2025 09.34
-3
Citat: "Televizija naj bi leta 2022 v oddaji Newsnight predvajala prispevek, v katerem naj bi bili deli Trumpovega govora"....... "NAJ BI"
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330