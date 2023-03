BBC zaradi tvitov iz etra umaknil ikoničnega voditelja, sledil je bojkot

A ta poteza je sprožila val neodobravanja. Od sobotne oddaje so v znak solidarnosti z Linekerjem odstopili tudi drugi strokovnjaki in voditelji, vključno z nekdanjima nogometašema Ianom Wrightom in Alanom Shearerjem . "BBC sem obvestil, da se jutri zvečer ne bom pojavil v oddaji ," je Shearer zapisal v petek na Twitterju. " Vsi vedo, kaj mi pomeni Match of the day, vendar sem BBC-ju sporočil, da jutri ne bom sodeloval. Solidarnost," je tvitnil Wright.

"Menimo, da je njegova nedavna dejavnost na družbenih medijih kršitev naših smernic glede nepristranskosti ," so pojasnili na BBC-ju, češ da bi se moral izogibati temu, da se postavlja na eno ali drugo stran pri političnih vprašanjih. Sporočili so, da Linekerja začasno umikajo iz programa in ga ne bodo spustili v eter, dokler ne dosežejo "jasnega dogovora o uporabi družbenih omrežij".

Oddaja brez voditelja in komentatorjev

Bojkot nogometnih poznavalcev in komentatorjev je BBC prisilil, da danes popolnoma spremeni način športnega poročanja – oddaja bo potekala brez voditelja, strokovnjakov in komentatorjev. Med tistimi, ki so se odločili, da ne bodo sodelovali, so namreč tudi BBC-jevi komentatorji Alex Scott, Kelly Somers, Glenn Murray in Jason Mohamed. "Tolaži nas, da bodo nogometni navdušenci, ki želijo gledati svoje ekipe, to še vedno lahko storili, saj lahko vodstvo uporabi komentarje World Feeda, če želi. Vendar se nam v danih okoliščinah ne zdi primerno sodelovati v programu," so zapisali v skupni izjavi.

"Ko gre za vodenje našega nogometnega in športnega programa, Garyju ni para. Nikoli nismo rekli, da bi moral biti brez mnenja ali da ne sme imeti pogleda na določene zadeve, ki so zanj pomembne, vendar bi se moral izogibati izbiranju strani pri političnih vprašanjih," so svojo odločitev zagovarjali pri BBC-ju. "Nekateri naši strokovnjaki so se odločili, da se ne želijo pojavljati v programu, medtem ko poskušamo rešiti situacijo z Garyjem. Razumemo njihovo stališče in odločili smo se, da se bo program osredotočil samo na igro, brez studijskih predstavitev ," so še dodali.

So klonili pod političnimi pritiski?

Sindikat BECTU, ki zastopa zaposlene pri BBC, je izrazil zaskrbljenost. "To je zelo zaskrbljujoča odločitev. Videti bo, da so klonili pod političnimi pritiski in nekoga odstranili iz programa zaradi nestrinjanja s politiko sedanje vlade," je dejala vodja Philippa Childs.

Da se je BBC zmotil pri svoji odločitvi in z njo "spodkopal lastno verodostojnost", je prepričan tudi nekdanji generalni direktor Greg Dyke.