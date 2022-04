Beatle Islamske države na sodišču v ZDA spoznan za krivega zločinov

Zajetna obtožnica ga je med drugim bremenila sodelovanja pri umoru štirih Američanov, ki so jih ugrabili v Siriji. Porota je po dveh tednih sojenja zasedala skupaj le šest ur, preden je prišla do sklepa, da je Elsheikh kriv.

Džihadi George bo zaradi umorov in ugrabitev ostal v zaporu do konca svojega življenja, potem ko mu bo sodišče 12. avgusta izreklo pričakovano kazen. ZDA so se sicer v dogovoru z Veliko Britanijo vnaprej odpovedale smrtni kazni, preden so terorista predali ZDA.

Britanske džihadiste IS, ki so v Siriji ugrabljali, mučili in pobijali tuje novinarje ter humanitarne delavce, so zaradi njihovega naglasa poimenovali Beatlesi. Vodja skupine, tako imenovani Džihadi John s pravim imenom Mohammed Emwazi, je bil ubit leta 2015 v napadu z brezpilotnim letalom. V Turčiji je zaprt Ain Davis ali Džihadi Paul, v ZDA pa je za zapahi še Alexandra Kotey ali Džihadi Ringo.

V njihovem ujetništvu je nekaj časa preživel tudi španski novinar Javier Espinoza, ki je tam je ostal, dokler Madrid ni plačal odkupnine. Elsheikha je označil kot najbolj norega in surovega med ugrabitelji.

Skupina je med drugim ubila ameriška novinarja Jamesa Foleyja in Stevena Sotloffa ter humanitarna delavca Kaylo Mueller in Petra Kassiga. Ubili so tudi dva britanska humanitarna delavca in dva japonska novinarja. T.i. Beatlesi naj bi v Siriji ugrabili najmanj 27 ljudi. Nekatere so po plačilu odkupnine njihovih držav potem izpustili. Umore so posneli in objavljali na spletu.

V Sudanu rojeni Britanec Elsheikh v Siriji ni imel težav z razglašanjem boja proti zahodnjakom, v Alexandriji pa je trdil, da je bil vsega kriv ubiti Džihadi John. Sam se je menda le boril za trpeče muslimane. Priče so sicer povedale drugačno zgodbo.

Elsheikha so skupaj z drugim članom skupine Beatlesov Alexandom Amonom Koteyjem januarja 2018 ujeli Kurdi v Siriji in ju predali ameriškim silam v Iraku. Kotey je septembra lani priznal krivdo in ga čaka obsodba na dosmrtni zapor, ko mu bo 29. aprila izrečena kazen.