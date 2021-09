Beaune: Svet, ki ni prijazen in ni lahek, terja trdnost in enotnost Evropejcev

Francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune je napovedal, da bodo na oktobrskem vrhu EU razpravljali tudi o novem varnostnem zavezništvu Avstralije, Združenega kraljestva in ZDA za sodelovanje v indijsko-pacifiški regiji, imenovanem Aukus. Aukus po njegovih besedah potrjuje potrebo po krepitvi strateške suverenosti unije, ki je nujna, če želi unija obraniti svoje interese in si zagotoviti spoštovanje.

Aukusa, ki je zaradi propadlega 56 milijard evrov vrednega posla s podmornicami močno skrhal odnose med Francijo in Avstralijo, danes sicer ni na dnevnem redu zasedanja ministrov EU za evropske zadeve v Bruslju, bo pa to ena od točk v okviru razprave na oktobrskem vrhu EU, je dejal Clement Beaune ob prihodu na zasedanje. Zunanji ministri unije so na nočnem sestanku ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku izrazili popolno solidarnost s Francijo in poudarili, da to ni dvostransko, temveč evropsko vprašanje, kar je zelo pozitivno, je ocenil Beaune.

icon-expand Clement Beaune in nemški minister za evropske zadeve Michael Roth na zasedanju ministrov EU za evropske zadeve v Bruslju. FOTO: AP

Zdaj se bodo članice po besedah francoskega državnega sekretarja pogovorile o tem, kaj to novo zavezništvo pomeni za trgovinska pogajanja z Avstralijo, pri čemer morajo biti odprte vse možnosti. 'Ne gre za to, da smo jezni. Gre za to, da moramo biti lucidni' Francija sicer poleg solidarnosti evropskih partneric pričakuje, da bo Aukus vodil v krepitev evropske strateške suverenosti, k čemur Pariz že vseskozi poziva. To je namreč po Beaunovih navedbah nujno, če želi unija obraniti svoje interese in si zagotoviti spoštovanje. "Svet, ki ni prijazen in ni lahek, terja trdnost in enotnost Evropejcev," je še poudaril Beaune, ki meni, da odziv Francije ni bil pretiran. "Ne gre za to, da smo jezni. Gre za to, da moramo biti lucidni. Nismo naivni," je dejal. V Bruslju je ob tem slišati ocene, da Aukus, o katerem se sodelujoče države z unijo niso posvetovale niti je niso z načrti predhodno seznanile, potrjuje dejstvo, da ZDA kljub menjavi v Beli hiši še vedno stavijo na načelo "najprej Amerika" ter da so zelo osredotočene na Kitajsko in indijsko-pacifiško regijo. Ostri odzivi Francije Francija je sicer v preteklih dneh, ko je čez noč ostala brez več deset milijard evrov vrednega posla s podmornicami, reagirala ostro. Veleposlanika iz Avstralije in ZDA je odpoklicala na posvet v domovino, odpovedala pa je tudi za ta teden predvideno srečanje med obrambnima ministroma Francije in Velike Britanije, o čemer smo poročali že včeraj.

Odnosi med tradicionalnimi zaveznicami so se ohladili, potem ko so Avstralija in Združene države Amerike skupaj z Veliko Britanijo "za hrbtom" Francije podpisale zavezništvo v Indopacifiški regiji (Aukus), ki vključuje opremljanje Avstralije s podmornicami na jedrski pogon. Canberra je zato odstopila od dogovora, po katerem bi od Francije za 56 milijard evrov kupila podmornice na konvencionalen pogon.

"Počutili smo se zavedene," je pred odhodom v domovino na letališču v Sydneyju pojasnjeval veleposlanik Jean-Pierre Thebault. "Iz medijev smo izvedeli, da nas je najpomembnejša oseba v Avstraliji namenoma do zadnjega trenutka držala v temi," je Thebault ugibal, da "morda nismo več prijatelji".

icon-expand Francoski veleposlanik v Avstraliji Jean-Pierre Thebault na letališču v Sydneyju. FOTO: AP