Davidu Beckhamu 388 milijonov evrov, ki jih ima skupaj s slavno ženo Victorio, kot kaže, ni dovolj. Britance je razburil, ker naj bi se prodal Katarcem, in sicer kot ambasador in obraz svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo prihodnje leto v tej bogati režimski državi z groznim odnosom do človekovih pravic, žensk in homoseksualcev.