Več deset tisoč ljudi na nemških trgih v spomin na žrtve streljanja v šiša barih

Bedenj in spominskih slovesnosti v mestu Hanau ter v Berlinu se je udeležilo več deset tisoč ljudi, ki so se v tišini z belimi vrtnicami v rokah spomnili devetih žrtev streljanja v šiša barih. Sredin večerni napad preiskovalci obravnavajo kot teroristični napad, ljudje pa so na nemško vlado naslovili mnoge pozive, naj naredijo več za boj proti vzponu skrajno desnega ekstremizma.

Nemški zvezni tožilec Peter Frankje povedal, da je osumljenec, 43-letni Tobias R., na internetu objavil veliko materiala, ki kaže na "globoko zakoreninjeno rasistično miselnost".

Vse žrtve so imele imigrantsko ozadje, mnogi med njimi pa so bili Kurdi. V izjavi zveze Kon-Med Kurdov v Nemčiji so povedali, da so besni na oblast, ki ne "neomajno nasprotuje skrajno desnim organizacijam in terorizmu". V odzivu na napad je nemška kanclerka Angela Merkel spregovorila o strupenosti rasizma, predsednik Frank-Walter Steinmeier pa je, ko se je udeležil bedenja, dejal, da Nemčije nihče ne bo ustrahoval.

Kaj se je zgodilo?

Streljanje se je začelo okoli 22. ure v sredo – prva tarča je bil šiša bar z imenom Midnight (Polnoč) v centru mesta Hanau. Osumljenec se je potem z avtomobilom odpeljal v sosesko Kesselstadt, ki je okoli 2,5 kilometra oddaljena od središča mesta, ter napadel tudi v Arena & Bar šiša baru.