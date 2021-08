Beg iz države: 'Talibani preiskujejo hiše, sežgal sem svoje dokumente'

"Ne hodim ven, doma sem in čakam na novice," pripoveduje Mahdi iz Kabula, več kot štirimilijonske afganistanske prestolnice, ki je včeraj dokončno padla v roke talibanov. Ti so po njegovih besedah vzpostavili kontrolne točke, kjer pregledujejo ljudi in jih tudi ubijajo. "Pred nekaj urami smo tako tudi izgubili enega od sosedov."

V strahu za svoje življenje se je potuhnil, skriva se v svoji hiši. "Talibani preiskujejo hiše. Včeraj sem sežgal vse svoje dokumente, iz telefona sem izbrisal vse svoje stike – za vsak primer, če bi preiskali moj telefon," razlaga.

"Razmišljam le o tem, kako me bodo ubili, saj sploh ničesar ne vprašajo ..." še dodaja.

Kaos in panika na letališču

Medtem pa na kabulskem letališču že od sinoči vladata kaos in panika. Preplavila ga je množica ljudi, ki skušajo najti letalo za umik iz države.