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Beg pred smrtonosnim 20-metrskim valom: 'Odnesel je celotno območje'

Gyiriong, 27. 08. 2026 09.28 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
M.P.
Poplave Nepal (X)

Po uničujočih smrtonosnih poplavah in zemeljskem plazu, ki je na meji med Nepalom in Tibetom z obličja izbrisal celotne vasi, se je na spletu pojavil grozljiv posnetek nadzornih kamer z mejnega prehoda Gyirong v trenutku, ko se nanj zgrne 20-metrski val blata. Nazoren posnetek prikazuje ljudi, kako sekunde pred katastrofo brezupno skušajo zbežati na varno. Po 22 urah se je na to opustošeno območje uspelo prebiti prvim kitajskim reševalcem.

Ura na nadzornih kamerah je prikazovala le nekaj sekund pred 11. uro, ko so se ljudje na območju ključnega prometnega vozlišča med Kitajsko in Nepalom pognali v beg za svoje življenje. Proti njim je namreč z neustavljivo hitrostjo drvel več kot 20-metrski val smrtonosnega blata, kamenja in vode, ki je proti njim potoval po ozki dolini na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom.

Posnetek je nazoren. 

Val je le nekaj sekund kasneje treščil v mejni prehod ter praktično nemoteno nadaljeval svoj uničujoči pohod. Še preden ura na nadzorni kameri odbije 11.00, je območje prekrito z deročo sivo-rjavo brozgo.

Nepalske službe naj bi sicer ob 9.15 po lokalnem času začele prejemati prva opozorilna sporočila, poslanih pa naj bi jih bilo skoraj 680.000. A za marsikoga predhodnega opozorila ni bilo. Iz Nepala in Tibeta poročajo o več kot 170 smrtnih žrtvah in najmanj 1500 pogrešanih osebah. Kitajska poroča, da je v okrožju Gyirong pogrešanih 550 ljudi, trije pa so potrjeno umrli.

Po poročanju medijev naj bi v času udara blatnega zidu mejni prehod prečkalo tudi 12 britanskih turistov, ki so bili na 10-dnevnem izletu iz nepalske prestolnice Katmandu do Kailasha, tibetanske gore, ki jo častijo hindujci, budisti in džainisti.

"Oba vodnika sta ob 8.42 zjutraj izgubila povezavo. Poplave so odnesle celotno območje. Celo tibetanski imigracijski urad," je za britanski Telegraph povedal vodja turistične agencije Ram Kumar Adkhikari. Usoda popotnikov tako za zdaj ostaja neznana. Po navedbah nepalskih oblasti so bili uvrščeni med skoraj 600 turistov, ki so bili do zgodnjih jutranjih ur v četrtek še vedno pogrešani.

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Gre za najhujšo naravno nesrečo, ki je prizadela Nepal po potresu leta 2015, v katerem je umrlo 9000 ljudi. Analiza satelitskih posnetkov kaže, da se je v reko Bhotekoshi zrušil ledenik. Uničenje naj bi bilo tako posledica "ledeniškega udora in drobirskega toka".

Približno 22 ur po katastrofi so kitajski reševalci dosegli mejni prehod, ki opravi skoraj tretjino kitajsko-nepalske trgovine. Po poročanju CNN-a pa pot do tja ni bila lahka, saj so ceste uničene in prekrite z blatom in ruševinami.

Ni torej jasno, ali je prva skupina 141 reševalcev tja poletela s helikopterjem Mi-171, ki je prav tako prišel na območje, ki je postalo ena osrednjih točk reševalnih prizadevanj. Ekipe že ure delajo na čiščenju cest ter se ob tem soočajo z nevarnostjo novih zemeljskih plazov.

Komunikacijska omrežja so tam še vedno prekinjena, na območje pa pošiljajo na stotine reševalcev, poročajo državni mediji.

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