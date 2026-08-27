Beg pred smrtonosnim 20-metrskim valom: 'Odnesel je celotno območje'

Ura na nadzornih kamerah je prikazovala le nekaj sekund pred 11. uro, ko so se ljudje na območju ključnega prometnega vozlišča med Kitajsko in Nepalom pognali v beg za svoje življenje. Proti njim je namreč z neustavljivo hitrostjo drvel več kot 20-metrski val smrtonosnega blata, kamenja in vode, ki je proti njim potoval po ozki dolini na meji med Nepalom in kitajskim Tibetom.

Posnetek je nazoren.

Val je le nekaj sekund kasneje treščil v mejni prehod ter praktično nemoteno nadaljeval svoj uničujoči pohod. Še preden ura na nadzorni kameri odbije 11.00, je območje prekrito z deročo sivo-rjavo brozgo.

Nepalske službe naj bi sicer ob 9.15 po lokalnem času začele prejemati prva opozorilna sporočila, poslanih pa naj bi jih bilo skoraj 680.000. A za marsikoga predhodnega opozorila ni bilo. Iz Nepala in Tibeta poročajo o več kot 170 smrtnih žrtvah in najmanj 1500 pogrešanih osebah. Kitajska poroča, da je v okrožju Gyirong pogrešanih 550 ljudi, trije pa so potrjeno umrli.

Po poročanju medijev naj bi v času udara blatnega zidu mejni prehod prečkalo tudi 12 britanskih turistov, ki so bili na 10-dnevnem izletu iz nepalske prestolnice Katmandu do Kailasha, tibetanske gore, ki jo častijo hindujci, budisti in džainisti.

"Oba vodnika sta ob 8.42 zjutraj izgubila povezavo. Poplave so odnesle celotno območje. Celo tibetanski imigracijski urad," je za britanski Telegraph povedal vodja turistične agencije Ram Kumar Adkhikari. Usoda popotnikov tako za zdaj ostaja neznana. Po navedbah nepalskih oblasti so bili uvrščeni med skoraj 600 turistov, ki so bili do zgodnjih jutranjih ur v četrtek še vedno pogrešani.