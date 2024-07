Beg pred zaporom s pomočjo novega obraza

Pred dvema meseca je policija prišla na sled prvi takšni bolnišnici v Pasayu. Tam so zasegli orodje in pripomočke za presaditev las, zobne vsadke in pripravke za beljenje kože.

Pacienti so povsem različni. Med njimi se največkrat znajdejo stranke iz spletnih igralnic, ki na Filipinih delujejo nezakonito. Spletne igralnice ali Pogos so namenjene predvsem igralcem na celinski Kitajski, kjer so igre na srečo nezakonite. Na Filipinih sicer spletne igralnice uporabljajo kot krinko za kriminalne dejavnosti, kot so telefonske prevare in trgovina z ljudmi. Zato so spletne igralnice tesno povezane z ilegalnimi bolnišnicami. Kitajci namreč želijo ubežati aretacijam, kot nalašč pa je sprememba videza, ki jo ponujajo na Filipinih.

V raciji v Pasayu so aretirali tri zdravnike, dva iz Vietnama in enega iz Kitajske, kitajskega farmacevta in vietnamsko medicinsko sestro, od katerih nihče ni imel dovoljenja za delo na Filipinih. V objektu so našli aparat za hemodializo, kar kaže na to, da so tam izvajali tudi različne zdravstvene posege. "Navzven so sicer videti kot običajne klinike, ko pa vstopite, je šokantno videti, koliko tehnologije premorejo," je pojasnil Casio. In v take bolnišnice je povsem preprosto vstopiti in postati pacient, saj ne zahtevajo identifikacijskih kartic. Le večje vsote denarja.

Spletne igralnice Pogos so predvsem cvetele v času predsednika Rodriga Duterteja, ki si je v svojem šestletnem mandatu močno prizadeval za prijateljske vezi s Kitajsko. Pod vodstvom njegovega naslednika Ferdinanda Marcosa Jr. pa so se stvari obrnile. Prva stvar na njegovi agendi je bilo namreč zatiranje Pogosov, pri čemer se je skliceval na njihovo kriminalno ozadje.

"Predsednik ne želi, da bi bili Filipini prikazani kot "središče prevar", zato nam je dal navodilo, da preganjamo prevarante," je pojasnil Casio. Že decembra 2022 so uradniki za priseljevanje aretirali domnevnega člana kitajske mafije, ki naj b i šel na plastično operacijo, da bi se izognil aretaciji.