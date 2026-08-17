Beg skozi pekel: z vozili bežali pred ognjem, pokala stekla

Medtem ko na območju Omiša popisujejo škodo, policija in državno tožilstvo preiskujeta vzrok ogromnega požara, ki je vzel tudi eno življenje. Na prizadetem območju ponekod še vedno čakajo na elektriko, številni prebivalci in turisti pa še vedno podoživljajo stres in šok po peklenski noči, poroča Net.hr.

Kako dramatične so bile razmere, kažejo posnetki madžarske družine, ki je z avtomobilom poskušala pobegniti iz Lokve Rogoznice. Par s triletnim otrokom in babico je tja prispel šele tistega dne, vendar se je kmalu znašel v koloni, medtem ko se je ogenj vse bolj približeval njihovemu avtomobilu. Ko se je ogenj približeval, so razmere postajale vedno bolj nevarne.

"Ogenj je povsod okoli nas. Tudi dim. Morda gori tudi cesta. Tukaj je tako vroče, da ne moremo več zdržati," so govorili v avtomobilu. Del njihovega avtomobila je začel goreti, steklo pa je zaradi velike vročine počilo. Vrnili so se proti Stanićem, pobegnili proti morju in tam približno eno uro čakali, preden je prispela pomoč z gliserjem.

Po isti poti je poskušal pobegniti tudi Ante Brnadić iz Lokve Rogoznice. Bilo je kritično. Tam je bil fant, ki je meni in sestri rešil življenje. Upam, da se mu bom lahko oddolžil, je za Net.hr dejal Brnadić, preden je planil v jok. Njegovo hišo sta poskušala rešiti brat in nečak, ki sta prišla iz Imotskega. Gasila sta s kozarcem vode, ker je vode zmanjkalo, razen tiste, ki je ostala v sistemu, je povedal.