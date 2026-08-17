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Beg skozi pekel: z vozili bežali pred ognjem, pokala stekla

Zagreb , 17. 08. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 31

Avtor:
A.K.
Beg skozi ogenj

Hrvaške oblasti preiskujejo okoliščine katastrofalnega požara pri Omišu, ki je zahteval smrtno žrtev. Medtem ko se razmere umirjajo, se prebivalci soočajo s škodo in podoživljajo apokaliptične prizore, na območju Zadra pa je policija zaradi suma podtikanja že pridržala več osumljencev. Skupna statistika pa je pretresljiva, na območju Omiša je zgorelo kar 28 hiš.

Medtem ko na območju Omiša popisujejo škodo, policija in državno tožilstvo preiskujeta vzrok ogromnega požara, ki je vzel tudi eno življenje. Na prizadetem območju ponekod še vedno čakajo na elektriko, številni prebivalci in turisti pa še vedno podoživljajo stres in šok po peklenski noči, poroča Net.hr.

Beg skozi ogenj
Beg skozi ogenj
FOTO: Nethr

Kako dramatične so bile razmere, kažejo posnetki madžarske družine, ki je z avtomobilom poskušala pobegniti iz Lokve Rogoznice. Par s triletnim otrokom in babico je tja prispel šele tistega dne, vendar se je kmalu znašel v koloni, medtem ko se je ogenj vse bolj približeval njihovemu avtomobilu. Ko se je ogenj približeval, so razmere postajale vedno bolj nevarne.

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"Ogenj je povsod okoli nas. Tudi dim. Morda gori tudi cesta. Tukaj je tako vroče, da ne moremo več zdržati," so govorili v avtomobilu. Del njihovega avtomobila je začel goreti, steklo pa je zaradi velike vročine počilo. Vrnili so se proti Stanićem, pobegnili proti morju in tam približno eno uro čakali, preden je prispela pomoč z gliserjem.

Po isti poti je poskušal pobegniti tudi Ante Brnadić iz Lokve Rogoznice. Bilo je kritično. Tam je bil fant, ki je meni in sestri rešil življenje. Upam, da se mu bom lahko oddolžil, je za Net.hr dejal Brnadić, preden je planil v jok. Njegovo hišo sta poskušala rešiti brat in nečak, ki sta prišla iz Imotskega. Gasila sta s kozarcem vode, ker je vode zmanjkalo, razen tiste, ki je ostala v sistemu, je povedal.

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Zgorelo 106 vozil, 28 hiš ....

Na Hrvaškem, kjer je v minulih dneh divjalo več požarov, so se sicer razmere umirile. Zaradi suma podtikanja požarov na območju Zadra pa je tamkajšnja policija v soboto zvečer pridržala štiri ljudi. 

V požaru, ki je v noči s 13. na 14. avgust opustošil območje Lokve Rogoznice in Omiša, je v celoti zgorelo kar 106 vozil, 28 hiš, sedem gospodarskih objektov, trije gostinski objekti in šest pomožnih objektov ob družinskih hišah, je v ponedeljek sporočil splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.

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KOMENTARJI31

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stoinena
17. 08. 2026 11.15
mah, če je to bila človeška roka, in verjetno je. potem spišimo zakon po katerem greš dosmrtno v zapor, za to.
Odgovori
0 0
NLKP
17. 08. 2026 11.06
Premalo delajo na preventivi, bil že v več mestih, krajih na Hrvaškem in menim, da imajo preveč oz. preblizu naselij, hiš suho rastje, borovce, drevesa. Res da je do neke mere senca ampak ko pa zagoti, je pa to kar je.
Odgovori
+1
1 0
Colgate
17. 08. 2026 11.05
huh, ubogi ljudje
Odgovori
0 0
šavrin
17. 08. 2026 11.01
glede da se vsako leto to ponavlnja bi morali izvajati poẓ̌arno stražo , kot to počnejo v drugih državah kjer je nevarnost največja.
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+2
2 0
jedupančpil
17. 08. 2026 10.43
sama drama ... :)
Odgovori
+1
3 2
rok1211
17. 08. 2026 10.39
zdj pa dost s tem, pa kaj ste vi, TV serija?
Odgovori
+1
7 6
Wolfman
17. 08. 2026 10.34
Letos pa ne bo piratskih iger v Omišu?
Odgovori
-4
0 4
Spark
17. 08. 2026 10.29
Načrtovalcem uspelo odgnati vsaj del turistov,čeprav niso načrtovali,da bodo požgali tudi svojim..da se bo požar toliko razširil.To so besede domačinov in upam,da kriminalisti opravijo svoje delo..
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+11
12 1
Ramzess
17. 08. 2026 10.20
Obtičali v koloni, vedno se najdejo pametnjakoviči, ki blokirajo kolone, ker ne upoštevajo pravil.
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+7
7 0
Dan D
17. 08. 2026 09.50
verjetno je bilo tole poletje eno izmed najbolj mrzlih od teh ki prihajajo.
Odgovori
+3
5 2
rok1211
17. 08. 2026 10.19
misliš, vročih
Odgovori
-4
1 5
Podlesničar
17. 08. 2026 10.24
Mrzlih, saj bodo prihodnja še bolj vroča.
Odgovori
+2
5 3
Špica
17. 08. 2026 09.24
to pa nic ne objavljate dnevno kako so nasi hodili vsakodnevno hodili pomagat gasit z letali v italijo sem jih videl vsakodnevno par dni kako so leteli prot italiji...
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+19
20 1
Pinokio
17. 08. 2026 10.55
Tudi na Flightradarju24 jih je bilo videti, naše airtraktorje v Italiji. Prav je da se pomaga tam kjer se lahko. Sigurno pa so Italijani zaprosili za pomoč, drugače čez mejo ne bi smeli leteti.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
17. 08. 2026 09.13
Pozimi vam je pa fajn toplo doma, a je tako?
Odgovori
-24
1 25
Dolgočasnež
17. 08. 2026 09.36
omg spet ta plačanček...ti res nimaš lajfa ane
Odgovori
+8
8 0
Volja
17. 08. 2026 10.06
Ja, prav prijetno. 😊 Ogrevamo se s toplotno črpalko na vrtine, elektriko pa proizvajamo tudi s sončno elektrarno. Zdaj, ko sva moj radiator rešila, se lahko vrneva k vprašanju, koliko k podnebnim spremembam prispevajo vojne, vojaška industrija, požari in uničevanje infrastrukture? 😉
Odgovori
+5
5 0
Pinokio
17. 08. 2026 10.57
In pa povsod položen asfalt. Včasih so že vedeli zakaj graditi betonske ceste.
Odgovori
0 0
krjola
17. 08. 2026 09.12
pa dobr a boste že nehal utrujat s temu hrvaški požari tam na poptvju....nobenga to več ne zanima...
Odgovori
-9
16 25
V SHESHELJ
17. 08. 2026 09.29
Tipično slovensko...samo da je meni fajn, kajne?
Odgovori
+0
13 13
Vojko Kos
17. 08. 2026 09.35
Kako ne zanima?! Večina Slovencev je v teh dneh na hrvaški obali?!
Odgovori
+2
11 9
krjola
17. 08. 2026 09.37
uni se naj na hrvaških medijih poozanimajo kaj se dogaja..
Odgovori
+9
12 3
Podlesničar
17. 08. 2026 10.26
Jst rad preberem novice v slovenščini, hvala PopTV.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
17. 08. 2026 08.52
Kakor, da bi gledal prihdnosti nasproti! Točno to so napovedali znanstveniki in večini je dol viselo, še bolj pa za prihodnej rodove. Ampak to kar spremljamo danes je šele začetek ognja na Zemlji.
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-2
9 11
presnet
17. 08. 2026 09.07
In kaj nam zdaj svetuješ, da naredimo?
Odgovori
+4
9 5
Wolfman
17. 08. 2026 09.13
Manj se grejte pozimi.
Odgovori
-13
1 14
Volja
17. 08. 2026 09.59
Wolfman, »Manj se grejte pozimi«? Za občutek razmerij: ocenjeni podnebni odtis rusko-ukrajinske vojne je v štirih letih dosegel okoli 311 milijonov ton CO₂e, oziroma skoraj 78 milijonov ton letno. To je približno toliko, kot če bi celo leto s kurilnim oljem ogrevali 12 milijonov hiš, ki porabijo po 2.000 litrov, oziroma s plinom okoli 25 milijonov gospodinjstev z letno porabo 15.000 kWh. Seveda je smiselno varčevati z energijo. Ampak če je odgovor na požare in podnebne spremembe predvsem »ljudje, manj se grejte«, medtem ko vojne, vojaška industrija, požari in uničevanje infrastrukture proizvajajo emisije v velikostnem redu celih držav, smo precej zgrešili merilo problema.
Odgovori
+9
9 0
presnet
17. 08. 2026 10.59
Ej jej jej, začetek ognja na Zemlji in mi naj se manj grejemo pozimi. Le kaj so naredili praljudje, da so ti led stopili z ogrevanjem v jamah...
Odgovori
0 0
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