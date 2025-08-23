'Begunci, dobrodošli,' ali kako je Merklova spremenila Evropo

Pred desetimi leti so Nemci na drogove ulične razsvetljave postavili balone, da bi pozdravili množice tujcev. Priljubljeni tabloid Bild je objavil naslov "Begunci, dobrodošli", ko je milijon ali več migrantov začelo prečkati mejo. Skladišča v Berlinu so bila polna darovanih oblačil, paketov s hrano in igrač za nove prišleke. Pogradi so polnili športne dvorane, državljani in podjetja pa so se prostovoljno javili za pomoč.

Avgusta 2015 je nemško ministrstvo za priseljevanje napovedalo, da bodo Sirijci, ki bežijo pred državljansko vojno, lahko vstopili v državo z minimalnimi kontrolami. Nato je prišel trenutek, ki je za vedno spremenil Evropo. Istega meseca je nemška kanclerka Angela Merkel na tiskovni konferenci izrekla svojo zdaj že znano izjavo: "Zmoremo." Njene besede so bile povabilo ljudem z vsega sveta, da pridejo v Nemčijo, kar je sprožilo migracijsko krizo, v kateri so se migranti iz različnih držav odpravili proti Nemčiji, poroča Daily Mail.

Migranti v Berlinu FOTO: Reuters icon-expand

Šlo je za nenadzorovano diasporo s posledicami, ki še vedno pretresajo blok EU s 450 milijoni ljudi, pa tudi Veliko Britanijo – kot jasno dokazujejo številni protesti proti priseljevanju. Po govoru Merklove so v številna nemška provincialna mesta prispeli vlaki z novimi prišleki. Niso prišli le ljudje iz Sirije, ampak vseh narodnosti. Nekateri so bežali pred afriškimi diktatorji, pred ISIS na Bližnjem vzhodu, muslimanskimi skupnostmi na Balkanu, bilo pa je tudi veliko število ekonomskih migrantov. Številne evropske države so sledile zgledu Nemčije in spustile migrante. Velikim skupinam, ki so se odpravljale v Nemčijo, so pomagale ladijske poti v Evropo – Italijo, Španijo in Grčijo. Deli Skandinavije, ki so želeli posnemati Nemčijo, so se odprli tistim, ki niso želeli življenja v Berlinu ali Hamburgu. Liberalna Švedska je izpraznila svoje poletne tabore, da bi namestila tiste, ki so prispeli. Tam so iraške otroke – mnogi med njimi najstnike – namestili v hostle. Za Daily Mail so povedali, da so za dvig denarja na bankomatih uporabljali državne banke.

Soočanje s posledicami

Po slavnem govoru Merklove so nemška mesta, kot je München, zabeležila pritok skoraj 11.000 migrantov na dan, kar je mejna policija opisala kot "katastrofalno". Nemčija je leta 2015 sprejela 1,1 milijona migrantov in prosilcev za azil, več kot katera koli druga evropska država v istem obdobju.

Angela Merkel FOTO: AP icon-expand