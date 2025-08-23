Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

'Begunci, dobrodošli,' ali kako je Merklova spremenila Evropo

Berlin, 23. 08. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 27 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
D. S.
Komentarji
20

Pred desetimi leti so Nemci na drogove ulične razsvetljave postavili balone, da bi pozdravili množice tujcev. Priljubljeni tabloid Bild je objavil naslov "Begunci, dobrodošli", ko je milijon ali več migrantov začelo prečkati mejo. Skladišča v Berlinu so bila polna darovanih oblačil, paketov s hrano in igrač za nove prišleke. Pogradi so polnili športne dvorane, državljani in podjetja pa so se prostovoljno javili za pomoč.

Avgusta 2015 je nemško ministrstvo za priseljevanje napovedalo, da bodo Sirijci, ki bežijo pred državljansko vojno, lahko vstopili v državo z minimalnimi kontrolami. Nato je prišel trenutek, ki je za vedno spremenil Evropo. Istega meseca je nemška kanclerka Angela Merkel na tiskovni konferenci izrekla svojo zdaj že znano izjavo: "Zmoremo."

Njene besede so bile povabilo ljudem z vsega sveta, da pridejo v Nemčijo, kar je sprožilo migracijsko krizo, v kateri so se migranti iz različnih držav odpravili proti Nemčiji, poroča Daily Mail.

Migranti v Berlinu
Migranti v Berlinu FOTO: Reuters

Šlo je za nenadzorovano diasporo s posledicami, ki še vedno pretresajo blok EU s 450 milijoni ljudi, pa tudi Veliko Britanijo – kot jasno dokazujejo številni protesti proti priseljevanju.

Po govoru Merklove so v številna nemška provincialna mesta prispeli vlaki z novimi prišleki. Niso prišli le ljudje iz Sirije, ampak vseh narodnosti. Nekateri so bežali pred afriškimi diktatorji, pred ISIS na Bližnjem vzhodu, muslimanskimi skupnostmi na Balkanu, bilo pa je tudi veliko število ekonomskih migrantov. 

Številne evropske države so sledile zgledu Nemčije in spustile migrante. Velikim skupinam, ki so se odpravljale v Nemčijo, so pomagale ladijske poti v Evropo – Italijo, Španijo in Grčijo. Deli Skandinavije, ki so želeli posnemati Nemčijo, so se odprli tistim, ki niso želeli življenja v Berlinu ali Hamburgu. 

Liberalna Švedska je izpraznila svoje poletne tabore, da bi namestila tiste, ki so prispeli. Tam so iraške otroke – mnogi med njimi najstnike – namestili v hostle. Za Daily Mail so povedali, da so za dvig denarja na bankomatih uporabljali državne banke.

Soočanje s posledicami

Po slavnem govoru Merklove so nemška mesta, kot je München, zabeležila pritok skoraj 11.000 migrantov na dan, kar je mejna policija opisala kot "katastrofalno". Nemčija je leta 2015 sprejela 1,1 milijona migrantov in prosilcev za azil, več kot katera koli druga evropska država v istem obdobju.

Angela Merkel
Angela Merkel FOTO: AP

Zakaj je Merklova to storila? Glede na temno preteklost Nemčije je bila nedvomno zaskrbljena zaradi podob, ki bi lahko prikazovale begunske ženske in otroke, ki na njeni meji jokajo za azil. Verjela je, da si bo s svojim sprejemom Sircev zagotovila mesto v zgodovini in si celo prislužila Nobelovo nagrado za mir. Vendar je migracijsko krizo, ki zdaj pretresa Evropo in Veliko Britanijo, povzročilo tudi njeno lastno vedenje.

Po odprtju meja je anketa pokazala, da 43 odstotkov Nemcev meni, da je priseljevanje preveliko – čeprav se je šele začelo.

Pred novim begunskim domom za 80 migrantov v saškem Heidenauu se je prvi javni odpor proti Merklovi zgodil v tednih po njenem govoru. Prebivalci, ki so jih spodbujali desničarski aktivisti, so na migrante v domu metali dimne bombe in vzklikali rasistične slogane. Merklova je poskušala mesto pomiriti z osebnim obiskom. Kasneje, ko je Merklova zapustila Heidenau, so se prebivalci spominjali dneva, ko so jo vrgli iz mesta.

Desetletje pozneje se Nemčija in vsa Evropa soočata s posledicami odločitev nekdanje kanclerke, politična dinamika pa se je dramatično premaknila v desno.

begunci evropa merkel meje
Naslednji članek

Rusi se bližajo ključni obrambni liniji Kijeva

Naslednji članek

Prvi video Severnokorejcev v 'akciji' med vojno v Ukrajini

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (20)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Five -O
23. 08. 2025 17.15
+1
Zasrala je na polno
ODGOVORI
1 0
ho?emVšolo
23. 08. 2025 17.13
+1
Iz ene skrajnosti v drugo. Zdaj pa Nemčija podpira Izrael in ga zalaga z orožjem.
ODGOVORI
1 0
Ici
23. 08. 2025 17.13
+1
Vsakič, ko si v komentarju zapisal prav to, kar zdaj pišete vi, ste ga izbrisali ali celo blokirali. Od kod zdaj taka sprememba filozofije in svetonazorskih stališč?
ODGOVORI
1 0
PoldeVeliki
23. 08. 2025 17.12
+2
Golobova vlada to dela še danes. Vse migrante pripeljejo v Slovenijo samo recti mora magično besedo azil in ima hrano, prvoz, zdravnila nova oblačila... sedaj dobijo še sredstva iz dolgotrajne oskrbe.
ODGOVORI
2 0
NotMe
23. 08. 2025 17.12
+2
En izlet v Nemčijo, Francijo, pa je vse jasno. Kupi smeti, ljudje pa posedajo na stolih na pločnikih, brezbrižno tjavdan modrujejo in odvržejo še eno piksno na kup. Kaj naj odgovorim otrokom, ki so vprašali, zakaj ne pospravijo smeti, ko pa imajo toliko časa? Kako naj pojasnim vse izraze dobrodošlice?
ODGOVORI
2 0
Slovenska pomlad
23. 08. 2025 17.10
-1
Res sem vesel,da EU že ves čas vodi desna Evropska ljudska stranka, ki ji pripada tudi SDS in ji je tudi Merklova.Rezultati so pričakovani.
ODGOVORI
1 2
ptuj.si
23. 08. 2025 17.12
+3
Res sem vesel, da sta Nemec in jovova volila von lajno.
ODGOVORI
3 0
Uroš
23. 08. 2025 17.10
+1
Ne vem.. takrat ste podpirali te migracije... no, saj jih še vedno...
ODGOVORI
1 0
CorbaMorba
23. 08. 2025 17.00
-8
1 planet, ena država.
ODGOVORI
1 9
nacionale
23. 08. 2025 17.05
+6
Zbudi se.
ODGOVORI
7 1
NotMe
23. 08. 2025 17.13
Pojdi v predmestje Berlina, pa boš videl, kakšna država bi bil naš planet v roku 50 let.
ODGOVORI
0 0
Hachi
23. 08. 2025 16.58
+11
2 zenski bosta zasluzni, da bosta popolnoma unicili Evropo.
ODGOVORI
12 1
2fast4
23. 08. 2025 16.58
+14
merkel cvri se veš kje...
ODGOVORI
14 0
proofreader
23. 08. 2025 16.56
+17
Doma jim ni všeč, potem pa državo gostiteljico hočejo spremeniti v domovino.
ODGOVORI
17 0
Mahh
23. 08. 2025 16.56
+9
Vsak ki podpira to bi moral biti obravnavan, kot izdajalec drzave in naroda. Za kratkorocni ekonomski efekt (kvazi pomankanje delovne sile) so destibilizarli drzave in pripeljali neizobrazeno, revno “delovno silo”, ki se po vsej vrjetnosti ne bo nikoli integrirala
ODGOVORI
10 1
NotMe
23. 08. 2025 17.13
Pa delala tudi ne
ODGOVORI
0 0
proofreader
23. 08. 2025 16.55
+9
Končno so jih spregledali. Sedaj ko je konec vojne v Siriji pa remigracija.
ODGOVORI
9 0
Lion91
23. 08. 2025 16.54
+10
Ga. Urške Klakočar Zupančič prosim preberite ta članek in potem se pa še enkrat zamislite zakaj: "Kot sama ugotavlja, pa so skrajne desničarske ideologije v Evropi in svetu v vzponu."
ODGOVORI
10 0
iziizi
23. 08. 2025 16.54
+15
MERKLOVA JE NAREDILA VEČ SKODE NEMCEM IN POSLEDIČNO EVROPEJCEM KOT DOLFI
ODGOVORI
15 0
iziizi
23. 08. 2025 16.52
+7
HAHAHA EUROPA SO POSTALE BUTALE
ODGOVORI
7 0
Con-vid 1984
23. 08. 2025 16.52
+8
Počutim se tako obogatenega, 70-85 IQ, Evropa takorekoč cveti.
ODGOVORI
8 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110