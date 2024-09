Bejrut v ognju, eksplozije v Izraelu: 'Bližnji vzhod na robu totalne vojne'

Noč ni prinesla miru na Bližnjem vzhodu, še več, bombardiranje Libanona in njegove prestolnice se je zaostrilo. Iz Bejruta so poročali o več eksplozijah, zrušenih stavbah in smrtnih žrtvah. V jutranjih urah je Hezbolah okrepil napade na Izrael in izstrelil več raket. Ameriški predsednik Joe Biden je ameriškim silam na Bližnjem vzhodu ukazal sprejetje ukrepov za "potrebne prilagoditve na razmere". Po besedah ruskega zunanjega ministra pa je Bližnji vzhod "na robu totalne vojne".