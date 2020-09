Bejrut v tekmi s časom pri reševanju kulturne dediščine

Eksplozija v skladišču z amonijevim nitratom je uničila večji del mesta. V njej je umrlo več kot 190 ljudi, ranjenih je bilo več tisoč. Kot je povedal Sarkis Khoury, je treba v celoti podpreti in utrditi 45 stavb, sicer se bodo porušile. Še dodatnih 55 historičnih stavb pa je treba vsaj delno utrditi in podpreti. Srečal se je z vodjami treh mednarodnih organizacij, ki se posvečajo kulturni dediščini, in obiskali so Bejrut, da bi pridobili podporo za libanonsko prestolnico.

Libanon se je sicer v času eksplozije spopadal z globoko socialno, gospodarsko in politično krizo. Vodilno vlogo pri reševanju so prevzeli tuje sile, mednarodne organizacije in libanonski prostovoljci. Številni v Libanonu so za eksplozijo tudi krivili malomarnost vlade in politične elite. "Tekmujemo s časom, govorimo o dnevih, največ tednih, ki jih imamo na voljo. Res bo zelo težko," je povedal Khoury.