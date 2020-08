V Bejrutu vre: ignorirali opozorila o tovoru, ki bi lahko 'v zrak pognal celotni Bejrut'

V libanonski prestolnici se nadaljuje iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami, na pomoč so priskočile reševalne ekipe z vseh koncev sveta. Tragedija je uničila in razdejala mesto, med prebivalci pa se krepi jeza do političnih elit in odgovornih, ki so leta in leta ignorirali opozorila, da se le 100 metrov od stanovanjskih sosesk nahaja tovor, ki bi lahko "v zrak pognal celotni Bejrut". "Zmanjkalo nam je elektrike, voda je strupena, hrana sumljiva, orožje je vsepovsod. Pokradli so naš denar, ugrabili prihodnost naših otrok," se glasi zapis Libanonke, ki je zaokrožil po Facebooku.

Medtem ko se reševalci prebijajo skozi ruševine, drugi s čolni pregledujejo tudi vode pristanišča v iskanju posmrtnih ostankov žrtev torkove tragedije. Še vedno pogrešajo več deset ljudi. Zdravstveni minister Hamad Hassan opozarja, da je zdravstveni sistem na robu kolapsa, bolnišnice so polne ranjencev, za katere je zmanjkalo postelj, primanjkuje medicinske opreme in zdravil. Parkirišče v okrožju Gemmayze je spremenjeno v triažni center. Po zadnjih podatkih je eksplozija ubila 135 ljudi, ranjenih je okoli 5000, kažejo podatki Rdečega križa. Oblasti so razglasile 14-dnevne izredne razmere, s čimer je vojska dobila večja pooblastila v mestu. Domovi 300.000 ljudi so poškodovani, številni popolnoma uničeni, ocenjuje guverner Bejruta Marwan Aboud."Bejrut potrebuje hrano, Bejrut potrebuje oblačila, materiale za obnovo hiš. Bejrut potrebuje prostor za begunce, za svoje ljudi." icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Večji del prestolnice ni primeren za bivanje, ulice so prekrite s steklom, razbitinami in prahom. Prebivalci pregledujejo svoje domove oziroma kar je od njih ostalo. Pomoč Libanonu prihaja z vsega sveta, med prvimi se je odzvala Francija, katere civilna zaščita je že včeraj prispela v Bejrut. Francoski predsednik Emmanuel Macron pa bo tja prispel danes ter"libanonskemu ljudstvu prenesel sporočilo bratstva in solidarnosti iz Francije". V Libanon je že prispelo tudi 37 čeških reševalcev z iskalnimi psi. Humanitarno pomoč med drugim pošiljajo Evropska unija, Rusija, Tunizija, Turčija, Iran, Katar. Med prebivalci pa se krepi jeza, saj vse več informacij kaže na to, da je za eno najhujših tragedij, ki je prizadela Bejrut, kriva predvsem malomarnost. Eksplozijo je povzročilo 2750 ton amonijevega nitrata, ki so ga v neprimernih pogojih več let skladiščili v pristanišču – in to kljub številnim opozorilom. Rhosus, ladja ruskega poslovneža Igorja Grečuškinova,je leta 2014 priplula v bejrutsko pristanišče. Bila je na poti iz Gruzije v Mozambik, sam Grečuškin pa jo je zaradi nevarnega tovora imenoval "plavajoča bomba", piše Guardian. Pristojne oblasti so mu preprečevale izplutje iz pristanišča, domnevno zaradi plačila pristojbin, nakar je poslovnež raglasil bankrot ter ladjo s tovorom ter posadko vred pustil kar tam. Sledilo je več pravnih bitk. Na tone amonijevega nitrata so oblasti zasegle ter prenesle v skladišče, kjer je ostal vsa ta leta, le 100 metrov stran od stanovanjskih sosesk. Vodja carinskega urada Badri Daher je za lokalne medije dejal, da je v šestih letih vsaj šestkrat opozoril pristojne, da je amonijev nitrat nevaren ter da ga je treba ali prodati ali prestaviti, da bi zagotovili varnost pristanišča. Pred zgolj šestimi meseci pa so uradniki, ki so pregledovali skladišča, opozorili, da bi lahko nevarni tovor "v zrak pognal celotni Bejrut", če se ga ne bo premaknilo. PREBERI ŠE Kako so lahko kemikalije, ki jih je v Bejrutu 'pustil' ruski poslovnež, povzročile katastrofo? "Bejrut joče, Bejrut kriči, ljudje so utrujeni," je za BBC dejal filmski ustvarjalec Jude Chehab za BBC. "Vedela sem, da nas vodijo nesposobni ljudje, nesposobna vlada ... A kar so storili tokrat, je kriminal," pa dodaja Chadia Elmeouchi Noun. "Kar se je zgodilo v torek, je posledica nesposobnosti. Na koliko katastrof še čakamo? Zmanjkalo nam je elektrike, voda je strupena, hrana sumljiva, orožje je vsepovsod. Pokradli so naš denar, ugrabili prihodnost naših otrok," se glasi zapis Stéphane Bazan, ki se je razširil po družbenih omrežjih. Po včerajšnjem izrednem zasedanju je vlada sporočila, da morajo vsi uradniki, ki so bili vpleteni v skladiščenje nevarne snovi, v hišni pripor do zaključka preiskave. Natanko koliko ljudi je v hišnem priporu, ni znano. Kaj je bila tista iskrica, ki je na koncu v zrak pognala tone amonijevega nitrata, uradno še ni znano. Je pa, domnevno zaradi varjenja, pred eksplozijo zagorelo v skladišču številka 9, kamor so bili napoteni gasilci. Številne od njih še vedno pogrešajo. Požar naj bi se nato razširil na skladišče številka 12, kjer so hranili nitrat, anonimne vladne vire navaja Reuters. Tudi posnetki prikazujejo večji požar in dim, ki se vali iz pristanišča, čemur je sledila ogromna eksplozija z oranžnim gobastim oblakom ter močnim udarnim valom.