Bela hiša: Evropa je inkubator za terorizem

Ameriški predsednik Donald Trump je septembra lani z izvršnim ukazom levo aktivistično gibanje Antifa označil za teroristično organizacijo. Med najbolj odmevnimi napadi, ki jih ameriška vlada pripisuje levičarjem, so bili lani umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka in poskusi atentatov na Trumpa.

"V ZDA ne bomo dopustili politično motiviranega nasilja s katere koli strani političnega spektra. A žalostna resnica je, da je v zadnjih letih levica na svojem računu imela veliko več politično motiviranih umorov ali poskusov umorov kot desnica. Uporabili bomo vsa ustavna sredstva, da jih bomo odkrili, identificirali njihove člane, njihove vezi z mednarodnimi organizacijami, kot je Antifa, in jih kazensko preganjali, preden lahko poškodujejo ali ubijejo nedolžne ljudi," je dejal Gorka.

Nacionalna strategija za boj proti terorizmu bo dajala prednost hitri identifikaciji in nevtralizaciji nasilnih sekularnih političnih skupin, katerih ideologija je med drugim protiameriška ali anarhistična, je v sredo med telefonskim pogovorom z novinarji dejal direktor za boj proti terorizmu v svetu za nacionalno varnost Sebastian Gorka .

Leto 2025 je bilo prvo v zadnjih več kot 30 letih, ko je število napadov levice preseglo število napadov skrajne desnice, je pokazala analiza Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS).

"Porast levičarskih napadov zasluži večjo pozornost, vendar je upad desničarskih napadov verjetno začasen in tudi ta zahteva odziv vlade," so zapisali avtorji analize.

Analiza CSIS kaže še, da so v zadnjih desetih letih desničarski skrajneži v ZDA izvedli 152 napadov in ubili 112 ljudi. Levičarji so izvedli 35 napadov in ubili 13 ljudi. Napadi, navdihnjeni s skrajno razlago islama, so v tem času zahtevali 82 življenj.

Prav tako večjo pozornost kot skrajno islamskim gibanjem strategija namenja tudi mamilarskim kartelom, za katere je Gorka dejal, da jih je v ZDA spustila prejšnja vlada Joeja Bidna, šele nato pa sledita Islamska država in Al Kaida.

Ameriška vojska že od lani ubija ljudi na čolnih v Karibih in vzhodnem Tihem oceanu, za katere trdi, da prevažajo mamila v ZDA, Trump pa je številne kartele razglasil za teroristične organizacije.

Ostre besede strategija namenja tudi Evropi. "Jasno je, da vse dobro organizirane sovražne skupine izkoriščajo odprte meje in povezane globalistične ideje. Bolj kot se te tuje kulture razraščajo in dlje kot vztrajajo trenutne evropske politike, več terorizma je zagotovljenega," piše v strategiji.

Gorka je k temu dodal, da mora Evropa "kot rojstni kraj zahodne kulture in vrednot takoj ukrepati in ustaviti svoj namerni padec", poroča francoska tiskovna agencija AFP.