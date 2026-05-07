Tujina

Bela hiša: Evropa je inkubator za terorizem

07. 05. 2026 11.54 pred 41 minutami 2 min branja 38

Avtor:
STA D.L.
Donald Trump

Strategija boja proti terorizmu, ki jo je vlada Donalda Trumpa predstavila v sredo, se bo osredotočila na levičarske nasilne sekularne skupine, za katere vladni uradniki trdijo, da so odgovorne za večino politično motiviranih umorov in drugega nasilja. Evropo strategija opisuje kot inkubator za terorizem, povezan z množičnimi migracijami.

Sebastian Gorka
FOTO: AP

Nacionalna strategija za boj proti terorizmu bo dajala prednost hitri identifikaciji in nevtralizaciji nasilnih sekularnih političnih skupin, katerih ideologija je med drugim protiameriška ali anarhistična, je v sredo med telefonskim pogovorom z novinarji dejal direktor za boj proti terorizmu v svetu za nacionalno varnost Sebastian Gorka.

"V ZDA ne bomo dopustili politično motiviranega nasilja s katere koli strani političnega spektra. A žalostna resnica je, da je v zadnjih letih levica na svojem računu imela veliko več politično motiviranih umorov ali poskusov umorov kot desnica. Uporabili bomo vsa ustavna sredstva, da jih bomo odkrili, identificirali njihove člane, njihove vezi z mednarodnimi organizacijami, kot je Antifa, in jih kazensko preganjali, preden lahko poškodujejo ali ubijejo nedolžne ljudi," je dejal Gorka.

Ameriški predsednik Donald Trump je septembra lani z izvršnim ukazom levo aktivistično gibanje Antifa označil za teroristično organizacijo. Med najbolj odmevnimi napadi, ki jih ameriška vlada pripisuje levičarjem, so bili lani umor desničarskega aktivista Charlieja Kirka in poskusi atentatov na Trumpa.

Napad na Charlieja Kirka
FOTO: AP

Leto 2025 je bilo prvo v zadnjih več kot 30 letih, ko je število napadov levice preseglo število napadov skrajne desnice, je pokazala analiza Centra za strateške in mednarodne študije (CSIS).

"Porast levičarskih napadov zasluži večjo pozornost, vendar je upad desničarskih napadov verjetno začasen in tudi ta zahteva odziv vlade," so zapisali avtorji analize.

Analiza CSIS kaže še, da so v zadnjih desetih letih desničarski skrajneži v ZDA izvedli 152 napadov in ubili 112 ljudi. Levičarji so izvedli 35 napadov in ubili 13 ljudi. Napadi, navdihnjeni s skrajno razlago islama, so v tem času zahtevali 82 življenj.

Prav tako večjo pozornost kot skrajno islamskim gibanjem strategija namenja tudi mamilarskim kartelom, za katere je Gorka dejal, da jih je v ZDA spustila prejšnja vlada Joeja Bidna, šele nato pa sledita Islamska država in Al Kaida.

Ameriška vojska že od lani ubija ljudi na čolnih v Karibih in vzhodnem Tihem oceanu, za katere trdi, da prevažajo mamila v ZDA, Trump pa je številne kartele razglasil za teroristične organizacije.

Ostre besede strategija namenja tudi Evropi. "Jasno je, da vse dobro organizirane sovražne skupine izkoriščajo odprte meje in povezane globalistične ideje. Bolj kot se te tuje kulture razraščajo in dlje kot vztrajajo trenutne evropske politike, več terorizma je zagotovljenega," piše v strategiji.

Gorka je k temu dodal, da mora Evropa "kot rojstni kraj zahodne kulture in vrednot takoj ukrepati in ustaviti svoj namerni padec", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

KOMENTARJI38

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
royayers
07. 05. 2026 12.45
ok, Trump&Co. ce se ni bi vi sli “mirovnike” in razbili kopico držav, tudi Evropa ne bi imela toliko migrantov. glede na to, da ste večino problemov povzročili vi, vam lahko večino migrantov po hitrem postopku spakiramo in dostavimo k vam. predvsem pa se držite čim dlje stran od Evrope, edina destinacija vam je lahko sodišče za vojne zločine v Haagu!
Odgovori
0 0
Roadkill
07. 05. 2026 12.44
Meni se zdi da so ZDA inkubator za nasilje ki ga širijo po našem lepem planetu in kvarijo človečnost. Imajo povprečno 3 masovna streljanja na dan !
Odgovori
0 0
Aijn Prenn
07. 05. 2026 12.43
Ata bodo cel svet porihtali, preden bodo stegnili pete. Zelo odgovorno in velikodušno do podmladka. ;-))
Odgovori
0 0
FIRBCA
07. 05. 2026 12.41
ne delajte se zaslepljene in ne delajte sovraztva do drugih ljudi ne bodimo yenkiji. Mi smo Eu tako da strpnost in ne podpirajte provukacij.
Odgovori
0 0
FIRBCA
07. 05. 2026 12.40
pol je nekaj reklama se dela
Odgovori
0 0
Emil Gyöfi
07. 05. 2026 12.38
Eden izmed mnogih inkubatorjev. Resnica in pravičnost je izumrla. Rezultat tega je teror. Na sodiščih 99% zmaga denar in laž. Zato je svet v razsulu. Kdor nima denarja nima prav, zato rešitev išče v terorju.😔😔😔😔
Odgovori
0 0
sosed5
07. 05. 2026 12.35
Trjmpic, spet demenca 🤐🥰
Odgovori
+2
2 0
Polde8
07. 05. 2026 12.32
Bela hiša je postala inkubator za posebneže ki so primerni za posebne ustanove.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
07. 05. 2026 12.31
"Analiza CSIS kaže še, da so v zadnjih desetih letih desničarski skrajneži v ZDA izvedli 152 napadov in ubili 112 ljudi. Levičarji so izvedli 35 napadov in ubili 13 ljudi." - Piše desničarski skrajneži in levičarji. Hoteli so prikriti, da gre, tako za desničarske, kot tudi za levičarske skrajneže pa so nehote, v vnemi, vse levičarje označili za skrajneže.
Odgovori
+0
1 1
Sir Oliver
07. 05. 2026 12.31
Kdo? A mi Trumpl? Celo državo imate preplavljeno z džihadisti, on pa Evropo podučuje. Mah brez veze, Janšev idol.
Odgovori
+4
4 0
galeon
07. 05. 2026 12.30
Vodja inkubatorja je pa NATO. Ima že v kratici ime.
Odgovori
+2
2 0
Samo navijač
07. 05. 2026 12.28
Vse kar znajo ti prisleki je samo to, da te štihnejo.
Odgovori
-2
0 2
Samo navijač
07. 05. 2026 12.27
Tedom vse sterat. Odgovorne pa pozapret. In nehajte ze s to mantro o delovni sili. Kozjebradec ni in nikdar ne bo delal.
Odgovori
0 0
Comfortably numb
07. 05. 2026 12.44
To je bila politika Merklove, pripeljati fiktivno delovno silo, da lahko Hansu, ki je po 20 letih pridnega dela prosil za par 100€ višjo plačo, rečejo:" tam jih čaka 300.000 na tvoj šiht, tih bod, pa delaj dalje..."
Odgovori
0 0
zurc
07. 05. 2026 12.27
morda se pa ni veliko zmotil
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
07. 05. 2026 12.25
Torej poostritev nadzora nad prebivalstvom, cenzura,...
Odgovori
0 0
Samo navijač
07. 05. 2026 12.25
Zadnjih 15 , 20 let masovno nezakonito uvažajo kozjebradce . In potem ta isti izjavljajo , to kar je napisano v naslovu 🤬🤬🤬 .....
Odgovori
-1
1 2
Oblastljudstvu
07. 05. 2026 12.23
Čudno, kajne? Kdo pa je kriv ha migracije? Kdo? Rumenko? Ameri?
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
07. 05. 2026 12.26
Naše EU vlade.
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
07. 05. 2026 12.22
Torej, če želimo ustaviti terorizem, moramo se fentati?
Odgovori
-1
0 1
